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محافظات

تشييع جثمان مرشح الإعادة في انتخابات مجلس النواب بدائرة بركة السبع وقويسنا

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 01:51 م
صدى البلد
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مروة فاضل

شيع الآلاف من أهالي قرية طوخ طنبشا ومركزى بركة السبع وقويسنا جنازة المهندس منير مندور مرشح جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب عن دائرة بركة السبع وقويسنا بمحافظة المنوفية والذى وافته المنية أمس عقب وعكة صحية.

وساد الحزن وغلبت الدموع اعين المشيعين الذين توافدوا لتشييع الجثمان عقب صلاة الجمعة من أمام المقابر لتوديعه الي مثواه الأخير.

صدمة اصابت الجميع عقب انتشار خبر وفاة المرشح منير مندور الذى خاض جولة الإعادة لأول مرة حيث كان دائم الترشح للانتخابات ولم يحالفه الحظ.

فيما شهدت الصفوف الاولي للمشيعين حضور زملاءه من المرشحين ممن يخوضوا جولة الإعادة علي نفس المقعد.

واصابت المتوفى وعكة صحية منذ أيام وفور وصوله المستشفى عقب تدهور حالته توقفت عضلة القلب ووافته المنية وسط حالة من الحزن.

 

وكان المهندس منير مندور قد فاز في الجولة الاولي ليدخل جولة الإعادة في دائرة بركة السبع وقويسنا رمز الأسد.

خاض المهندس منير مندور الانتخابات البرلمانية من قبل ولم يحالفه الحظ ولكنه حصد العديد من الأصوات التي اهلته لخوض جولة الإعادة

 

يذكر ان اللجنة العامة للانتخابات قد أعلنت خوض 4 مرشحين في دائرة بركه السبع قويسنا جولة الإعادة وهم عصمت زايد محمد موسي منير مندور عبد الحكيم التعلب.

 

 وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات لجولة الإعادة للمرحلة الأولى أيام 21 و22 و23 نوفمبر للمصريين بالخارج، ويومي 23 و24 نوفمبر للمقيمين بالداخل، فيما تجرى الإعادة للمرحلة الثانية أيام 5 و6 و7 ديسمبر للمصريين بالخارج، ويومي 7 و8 ديسمبر للمقيمين بالداخل.


 وأعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نائب رئيس محكمة النقض، نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، وذلك خلال مؤتمر صحفي عالمي بالهيئة الوطنية للإعلام بماسبيرو


 وكانت الدعاية الانتخابية قد بدأت لمرشحي جولة الإعادة للمرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب والتي تجرى في 13 محافظة، فيما تستعد محافظات المرحلة الأولى وعددها 14 محافظة للاقتراع في جولة الإعادة بالانتخابات خلال الأيام المقبلة. 


 

تشييع جثمان مرشح الإعادة في انتخابات مجلس النواب بدائرة بركة السبع وقويسنا
تشييع جثمان مرشح الإعادة في انتخابات مجلس النواب بدائرة بركة السبع وقويسنا
تشييع جثمان مرشح الإعادة في انتخابات مجلس النواب بدائرة بركة السبع وقويسنا
تشييع جثمان مرشح الإعادة في انتخابات مجلس النواب بدائرة بركة السبع وقويسنا
تشييع جثمان مرشح الإعادة في انتخابات مجلس النواب بدائرة بركة السبع وقويسنا
تشييع جثمان مرشح الإعادة في انتخابات مجلس النواب بدائرة بركة السبع وقويسنا
تشييع جثمان مرشح الإعادة في انتخابات مجلس النواب بدائرة بركة السبع وقويسنا
تشييع جثمان مرشح الإعادة في انتخابات مجلس النواب بدائرة بركة السبع وقويسنا
تشييع جثمان مرشح الإعادة في انتخابات مجلس النواب بدائرة بركة السبع وقويسنا
تشييع جثمان مرشح الإعادة في انتخابات مجلس النواب بدائرة بركة السبع وقويسنا
تشييع جثمان مرشح الإعادة في انتخابات مجلس النواب بدائرة بركة السبع وقويسنا
تشييع جثمان مرشح الإعادة في انتخابات مجلس النواب بدائرة بركة السبع وقويسنا
تشييع جثمان مرشح الإعادة في انتخابات مجلس النواب بدائرة بركة السبع وقويسنا
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