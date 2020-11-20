ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الحكومة النمساوية تعيد فتح مركز مغلق للاجئين بسبب كورونا المستجد

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 03:12 م
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
 قررت الحكومة النمساوية، إعادة فتح مركز قديم لطالبي اللجوء في مدينة كلينجنباخ بولاية بورجنلاند اعتبارًا من أول ديسمبر المقبل .

وقال وزير الداخلية كارل نيهمر، في تصريحات اليوم /الجمعة/ - أن المركز صار ضروريا حيث يقع بالقرب من الحدود النمساوية المجرية وذلك لإيواء الأشخاص الذين يطلبون الحماية بسعة تصل إلى 80 شخصا كحد أقصى .

وأشار نيهمر، إلى أن السبب في تحديد السعة هو وباء كورونا المستجد وذلك من أجل الحفاظ على مسافة بين اللاجئين، لافتا إلى أن زيادة الأعداد قد تدفع إلى البحث عن مخيم جديد بمساحة أكبر في المستقبل.

ومن جانبه .. قال هانز ديسكوزيل حاكم ولاية بورجنلاند، إنه كان من الضروري التواصل مع المحليات قبل اتخاذ القرار من أجل ضمان قبول السكان لوجود هذا المركز مرة أخرى بكل تأثيراته النفسية والاجتماعية في المدينة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الكنيسة النمساوية تدعو إلى سرعة إجلاء اللاجئين من المخيمات اليونانية

مركز الملك سلمان يقدم وحدات سكنية للاجئين السوريين في الأردن

ارتفاع ضحايا الهجوم الإرهابي فى فيينا إلى 4 قتلى و17 مصابا

ترشيحاتنا

ليس التزوير.. ترامب يكشف لأول مرة السبب الحقيقي وراء عدم اعترافه بنتائج الانتخابات

تقرير الحكومة: زيادة أجور العاملين والموظفين بالدولة خلال موازنة 20-21

بفستان جلد.. دنيا سمير غانم تخطف الأنظار في أحدث ظهور

قرى ديرمواس تتشح بالسواد حزنا على مصرع وإصابة ١٧ شخصا

في ذكراها.. قصة اقتحام جهيمان العتيبي وأتباعه المسجد الحرام

فيديو جراف.. أدوات تكفين ضحايا كورونا تغزو المدافن

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تحذر: كورونا ينتقل من الخضراوات والفاكهة.. وطبيب يعلق

عصرية ومتنوعة.. شاهد أجمل إطلالات روجينا

بفستان جلد.. دنيا سمير غانم تخطف الأنظار في أحدث ظهور