يخدم 200 ألف نسمة..صدى البلد داخل مستشفى كفر شكر المركزى قبل افتتاحه رسميا .. شاهد













بعد توقف دام سنوات طويلة يستعد مستشفى كفر شكر المركزى بمحافظة القليوبية لدخول الخدمة عقب افتتاحه رسمياقريبا ؛حيث توقف المستشفى عن تقديم الخدمة الطبية للمرضى بسبب أعمال التطوير والتجديد التى تجرى داخل المستشفى.. " صدى البلد " أجرى جولة تفقدية داخل المستشفى قبل افتتاحه ودخوله الخدمة للتعرف على إمكانياتها الطبية.

وقد بلغت تكلفة التطوير والأعمال الإنشائية التى انتهت بنسبة 100% 300 مليون جنيه ،ويعد مستشفى كفر شكر المركزى أحد أهم المشروعات الصحية التى تجرى تنفيذها على أرض محافظة القليوبية؛ حيث يعد يضم المستشفى تخصصات طبية متعددة ويقدم خدمة طبية لأهالى كفر شكر والمناطق المجاورة ، كما انها تخدم أيضا المسافرين على طريق بنها - المنصورة السريع.

ومقام المستشفى على مساحة كلية تصل إلى 24 الف م2، وتبلغ مساحة المباني نحو 13 ألف م2 من إجمالي المساحة الكلية ويجري الانتهاء من فرش الأجهزة الطبية وتجهيز 230 سريراً، و18 سرير عناية مركزة و41 سرير كلي مجهز بماكينات الغسيل الكلوي، و28 حضانة للأطفال المبتسرين لخدمة لأكثر من 200 ألف نسمة من اهالى قرى ومدينة كفر شكر

ويضم المستشفى تخصصات الباطنة، والأطفال، والجراحة (عامة- عظام – عيون - مسالك – أسنان – أوعية دموية – مخ وأعصاب) كما يضم تخصصات النساء وتوليد، وتنظيم الأسرة، وجراحة المسالك، واﻷمراض الجلدية، والأنف واﻷذن، والأطفال المبتسرين، والرعاية المركزة، والعلاج الطبيعي ، إلى جانب ذلك فيضم المستشفى العيادات الخارجية للتخصصات الطبية المختلفة، وأقسام الأشعة ومنها الأشعة العادية والموجات فوق الصوتية والأشعة المقطعية، والمعامل بأنواعها المختلفة وبنك الدم، وأجنحة إقامة مختلفة منها المجاني والاقتصادي والفندقي.

من جانبه أكد محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان، إن قطاع الصحة بالمحافظة سيشهد طفرة ونقلة متميزة خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه يجري حاليا تنفيذ 18 مشروعا (5 مستشفيات مركزية، و 12 وحدة صحية ، ومركز طبي) بالإضافة إلى تطوير مستشفى بنها التعليمي بتكلفة إجمالية تصل إلى 3 مليارات جنيه.

وأضاف الهجان أنه يوجد بالقليوبية 24 مستشفى حكومي ، 195 وحدة صحية، ومركزا طبيا،53 مستشفى خاص بإجمالي 4 آلاف 689 سريرا ، بالإضافة إلى مستشفى جامعي ببنها، مكونة من 3 مباني وبها 887 سريرا ، كما يوجد عدد 64 نقطة إسعاف و105 سيارات.

وأشار إلى أنه يجري جولات موسعة لتفقد الأعمال الجارية لتطويرالمستشفيات؛ للاطمئنان على سير العمل بها ونسب التنفيذ وتذليل المعوقات لبدء تشغيلها ودخولها الخدمة لاستقبال المرضى،حيث تم تفقد مستشفى بنها التعليمي والجاري تطويرها بتكلفة تتخطى 270 مليون جنيه.

كما تفقد المحافظ مستشفى طوخ المركزي الجاري إنشاؤه، وعمل إحلال كامل بتكلفة 420 مليون جنيه وتخدم أكثر من 55 قرية و77 عزبة ، وتفقد مستشفى القناطر الخيرية المركزي والتي تبلغ تكلفتها 283 مليون جنيه، ومستشفى الحروق، والتي تعد أول مستشفى تخصصي يتم إنشاؤها بالمحافظة لعلاج الحروق وتبلغ قيمة تكلفتها 300 مليون جنيه وايضا تفقد مستشفى الخانكة المركزي، التي تبلغ تكلفتها 220 مليون جنيه.