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أخبار البلد

القومي للطفولة: خالص التهنئة لنبتة مصر الغالية بمناسبة اليوم العالمي للطفل

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 03:19 م
المجلس القومى للطفولة
المجلس القومى للطفولة والأمومة
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أمل مجدى
تقدم المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتهنئة لأطفال مصر، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للطفل ومرور 31 عام على اعتماد الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل. 

وقال المجلس القومي للطفولة والأمومة: خالص التهنئة لأطفال مصر الأعزاء نبتة مصر الغالية وأملها في مستقبل مشرق، بمناسبة اليوم العالمي للطفل".
 
وفي إطار الاحتفال باليوم العالمي للطفل أطلق المجلس القومي للطفولة والأمومة مبادرة قرية شكشوك صديقة للطفل لإتاحة عالم أفضل للأطفال.

وشهدت الدكتورة سحر السنباطي عدد من دوائر الحكي Dawwie - دوّي واللي كان موضوعها عن الممارسات الضارة التى تحدث للفتيات مثل زواج الأطفال وخلال دايرة الحكي التي نفذتها البنات حكولنا عن المخاطر التى يسببها زواج البنات المبكر وكيف تتأثر  صحتها النفسية والجسدية وإن البنت بتضطر تترك التعليم بسبب الجواز وإن يقوموا بعمل توعية لكل الناس التى يعرفونهت حتى لا يحدث لبنت أخرى وفى حالة أن يحدث مثل هذه يتم الاتصال بخط نجدة الطفل 16000.


وفي هذا السياق توجه الدكتورة سحر السنباطي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة رسالة حب وتهنئة لأطفالنا "أنتم الأمل والمستقبل القريب سنعمل بكل جد وعزم لتوفير كافة سبل الحياة الكريمة وبيئة آمنة داعمة لكم، خالية من أي إساءة ونجدد التزامنا اليوم بدعم القضايا التي تخصكم لحمايتكم من أشكال العنف والتمييز كما سنعمل على تحسين كافة الخدمات المقدمة، وأن مصر دائما وابدا ملتزمة بدعم حقوق ورفاهية كل طفل على أرض مصر.

ويحتفل العالم اليوم في 20  نوفمبر من كل عام بـ اليوم العالمي للطفل للتأكيد على أهمية دعم هذه الفئة وتلبية احتياجاتها الأساسية والترفيهية.

ويشكل الأطفال قطاع كبير من المجتمع كما أنهم شباب المستقبل فلابد من سماع أصواتهم ومعرفة أهدافهم وأحلاهم. 
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وفي إطار هذه الفكرة رصدت منظمة اليونيسيف التابعة للأم المتحدة أبرز الحوارات التي دارت بين سفرائها في مجموعة مختلفة من الدول وبين الأطفال لمعرفة احلامهم ورؤيتهم لمستقبلهم ومستقبل بلادهم، واعتبرت اليوم العالمي للطفل في 2020 يوما لإعادة تصور عالم أفضل لكل طفل.
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