ميار شريف تتأهل إلى نصف نهائي بطولة لاس بالماس للتنس بإسبانيا

وسيطرت البطلة المصرية ميار الشريف علي مجريات المباراة حيث حققت الفوز بمجموعتين (7-5 ، 6-4) .

وشهد التصنيف العالمي الشهري للتنس للاعبات المحترفات قفزة غير مسبوقة لميار شريف لاعبة التنس بعد تتويجها ببطولة تشارلستون الأسبوع الماضي.





وقفزت ميار شريف 32 مركزًا هذا الشهر، وأصبحت رقم 132 على العالم بدلا من 164، بعد حصولها على 136+ نقطة ليرتفع رصيدها لـ571 نقطة.





وحرص محمد الكردى، مساعد وزير الشباب والرياضة ومحمد عبد الأول معاون وزير الشباب والرياضة، على استقبال ميار شريف بطلة مصر فى التنس والملقبة بفتاة مصر الذهبية، فى مطار القاهرة مؤخرا قادمة من أمريكا، بعد التتويج ببطولة تشارلسون الدولية للتنس، وتقدمها فى التصنيف العالم.





يذكر أن ميار كانت قد نجحت في تحقيق إنجاز تاريخي، بعدما أصبحت أول لاعبة مصرية تشارك في المنافسات الرسمية ببطولة رولان جروس، إحدى البطولات العظمي في التنس.





وقال وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى إن الرياضة المصرية تخطو بخطوات ثابتة نحو العالمية من خلال الإنجازات التي تحققها على كل المستويات العربية، والقارية، والدولية، بفضل دعم ورعاية القيادة السياسية للمنظومة الرياضية، والروح التى يتحلى بها لاعبو مصر أثناء مشاركتهم فى مختلف المحافل، وتحقيقهم الفوز بالعزيمة والإصرار والاجتهاد والأداء الراقى".. جاء ذلك تعليقًا على فوز ميار شريف ببطولة تشارلستون الأمريكية بعد الفوز على منافستها كاتارزينا كاوا في نهائي البطولة.