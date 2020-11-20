القابضة للمياه توفر سيارات لسحب الأمطار بالقاهرة والجيزة

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن سقوط أمطار بمناطق متفرقة بمحافظتى القاهرة والجيزة وسط استعدادات شركتى الصرف الصحى بالقاهرة، والجيزة، وتمركزات معدات وسيارات شفط المياه بالمحاور الرئيسية.





وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن سقوط أمطار شديد فى البداية ومتوسطة لمدة 12 دقيقة على كامل مناطق العمرانية الغربية و العمرانية الشرقية و سيدى عمار و فيصل و الهرم من ميدان الجيزة وحتى الطالبية شاملة منطقة كفر طهرمس و الطالبية و نصر الدين.





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كما سقطت كميات مياه على عدة انفاق بمدينة 15مايو ونفق شيراتون ونفق وادي النيل ونفق احمدعرابي ونفق امبابة، ونفق المنيرة، مع استقرار الأوضاع، والتعامل مع أى تجمعات اولا بأول.





فيما أعلنت شركة الصرف الصحى بالقاهرة، عن سقوط أمطار متفاوتة الشدة من خفيفة إلى متوسطة فى مناطق جنوب القاهرة، ورمسيس ومدينة نصر وحدائق القبة ومصر الجديدة.





وأشارت أنه تم التعامل مع التجمعات ولا يوجد أى تأثير حتى الآن، مع استمرار حالة الاستنفار والاستعداد القصوى وخطة انتشار وتمركز المعدات، والتى بدأت قبل سقوط الأمطار وفقا لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.





وكانت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أعلنت حالة الاستنفار والطوارئ لمواجهة موجة مياه الأمطار خاصة بكلا من الإسكندرية والدلتا والقاهرة ، ونشرت السيارات والمعدات الخاصة بشفط مياه الأمطار.





وفى ذات السياق، ناشدت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية المواطنين باتخاذ التدابير الوقائية لمواجهة موجة الطقس السيىء على النحو التالى، تدبير الاحتياجات الضرورية و تقليل التحرك بالسيارات اعتبارًا من يوم أمس الخميس، وذلك للسماح لسيارات رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة و يسر، وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى ٦٠ كيلومتر / ساعة و الحفاظ على مسافة أمان اكبر من المعتاد مع عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار، وتجنب الوقوف أسفل شرفات المنازل القديمة والمتهالكة، وتجنب البقاء في أماكن مفتوحة اثناء حدوث البرق و عدم الاقتراب من الأسوار و الأجسام المعدنية و أعمدة الإنارة و السكك الحديدية تجنبًا لخطر الصعق.

