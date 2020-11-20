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محافظات

نداء هام من محافظ القاهرة للمواطنين بسبب الأمطار

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 04:35 م
محافظ القاهرة يتفقد
محافظ القاهرة يتفقد شفط مياه الامطار
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عبد العزيز جمال
أهاب اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بمواطنى القاهرة عدم النزول إلا للضرورة القصوى لعدم التأثر بموجة الطقس السيئ التى تتعرض لها العاصمة .. جاء ذلك خلال الجولة التى يقوم بها محافظ القاهرة حاليا بعدد من أحياء العاصمة للإشراف على عمليات شفط مياه الأمطار من الشوارع.

وتفقد محافظ القاهرة عددا كبيرا من الكبارى والمحاور المرورية بالعاصمة للتأكد من استمرار عمليات شفط المياه وتسيير الحركة المرورية. 

وشدد محافظ القاهرة  خلال الجولة على ضرورة التركيز على سرعة رفع تراكمات المياه من الشوارع الفرعية قبل الرئيسية لتسهيل حركة الموطنين والتخفيف من معاناتهم فى السير بها مع  استمرار مراجعة  أعمدة الإنارة بالعاصمة حرصًا على حياة المواطنين، مؤكدًا أن كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل عملها دون توقف وتتخذ كافة الإجراءات التى من شأنها الحفاظ على راحة وسلامة المواطنين.

وأكد محافظ القاهرة أن جميع رؤساء الأحياء ومسئولى شركتى المياه والصرف الصحى وهيئة النظافة متواجدون بالشارع لمتابعة رفع تراكمات المياه الناتجة عن سوء الطقس أولًا بأول، مشيرًا إلى انتشار الشفاطات فى كافة أحياء العاصمة للتعامل الفورى مع تراكمات المياه.

وشدد محافظ القاهرة على كافة المسئولين التنفيذيين بالمحافظة بالتعامل السريع مع الشكاوى التى ترد من المواطنين بأماكن تجمع المياه وازالتها على الفور.

وفي سياق آخر تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة حالة مصابى أتوبيس الرحلات الذى وقع بنهاية الطريق الدائرى مع الأوتوستراد امام بنزينة توتال (حي البساتين ) وأسفر عن ٣ مصابين تم نقلهم إلى مستشفى البنك الأهلي للرعاية المتكاملة. 

ووجه محافظ القاهرة بتوفير الرعاية الطبية المتكاملة لهم ومتابعة حالتهم الصحية بشكل مستمر، وتوفير اتوبيسين نقل عام لنقل باقي الطلاب لاستكمال رحلتهم إلي القلعة.

كانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة قد تلقت بلاغا بانقلاب اتوبيس رحلات أهالي قادم من محافظة الشرقية تابع لشركة شرق الدلتا  يحمل عدد (3) مشرفين وعدد (43) طفل مرحلة ابتدائي واعدادي تتراوح أعمارهم بين (5) سنوات و(13) سنة مما أدى إصابة (3) أفراد (السائق . المشرف . وطالب) من ركاب الأوتوبيس أمس.

وعلى الفور وجه محافظ القاهرة بانتقال الجهات المعنية لمكان الحادث وتم رفع السيارة وفتح الطريق ونقل المصابين إلى المستشفى.
نداء هام من محافظ القاهرة للمواطنين بسبب الأمطار
نداء هام من محافظ القاهرة للمواطنين بسبب الأمطار
نداء هام من محافظ القاهرة للمواطنين بسبب الأمطار
نداء هام من محافظ القاهرة للمواطنين بسبب الأمطار
نداء هام من محافظ القاهرة للمواطنين بسبب الأمطار
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