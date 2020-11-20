البزاوي يحيي ذكرى إمام الساخرين محمود السعدني

وقال البزاوى : "اليوم ٢٠ نوفمبر ذكرى ميلاد امام الساخرين عمنا محمود السعدني .. صاحب سلسلة الولد الشقي اعظم ما كتب في السيره الذاتيه فالأدب العربي .. للأسف لا يوجد من يذكره او يحتفى به في ذكرى ميلاده .. احنا اسفين يا عم محمود بقدر ما امتعتنا بقدر ما ظلمناك".

محمود السعدنى صحفي وكاتب مصرى ساخر يعد من رواد الكتابة الساخرة في الصحافة العربية، وهو الشقيق الأكبر للفنان صلاح السعدني ، شارك في تحرير وتأسيس عدد كبير من الصحف والمجلات العربية في مصر وخارجها، ترأس تحرير مجلة صباح الخير المصرية في الستينات كما شارك في الحياة السياسية في عهد الرئيس جمال عبد الناصر وسجن في عهد أنور السادات بعد إدانته بتهمة الاشتراك في محاولة انقلابية.





أصدر وترأس تحرير مجلة 23 يوليو في منفاه في لندن، عاد إلى مصر من منفاه الاختياري سنة 1982 بعد اغتيال السادات وأستقبله الرئيس مبارك، كانت له علاقات بعدد من الحكام العرب مثل معمر القذافي وصدام حسين، اعتزل العمل الصحفي والحياة العامة سنة 2006 بسبب المرض.



