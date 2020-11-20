ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

البزاوي يحيي ذكرى إمام الساخرين محمود السعدني

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 04:58 م
محمود البزاوى
محمود البزاوى
Advertisements
أحمد إبراهيم
نشر الفنان محمود البزاوي، تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر يحيى فيه ذكرى ميلاد إمام الساخرين الكاتب محمود السعدنى. 

وقال البزاوى : "اليوم ٢٠ نوفمبر ذكرى ميلاد امام الساخرين عمنا محمود السعدني .. صاحب سلسلة الولد الشقي اعظم ما كتب في السيره الذاتيه فالأدب العربي .. للأسف لا يوجد من يذكره او يحتفى به في ذكرى ميلاده .. احنا اسفين يا عم محمود بقدر ما امتعتنا بقدر ما ظلمناك". 

محمود السعدنى صحفي وكاتب مصرى ساخر يعد من رواد الكتابة الساخرة في الصحافة العربية، وهو الشقيق الأكبر للفنان صلاح السعدني ، شارك في تحرير وتأسيس عدد كبير من الصحف والمجلات العربية في مصر وخارجها، ترأس تحرير مجلة صباح الخير المصرية في الستينات كما شارك في الحياة السياسية في عهد الرئيس جمال عبد الناصر وسجن في عهد أنور السادات بعد إدانته بتهمة الاشتراك في محاولة انقلابية.

أصدر وترأس تحرير مجلة 23 يوليو في منفاه في لندن، عاد إلى مصر من منفاه الاختياري سنة 1982 بعد اغتيال السادات وأستقبله الرئيس مبارك، كانت له علاقات بعدد من الحكام العرب مثل معمر القذافي وصدام حسين، اعتزل العمل الصحفي والحياة العامة سنة 2006 بسبب المرض.

وشارك البزاوى في السباق الرمضاني المنقضي ببطولة مسلسل "فرصة تانية" بجانب ياسمين صبرى، نخبة كبيرة من نجوم الفن منهم، أيتن عامر، هبة مجدى، أحمد مجدى، ادوارد، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.

وتدور أحداث المسلسل في إطار رومانسى اجتماعى حول كيفية استغلال الإنسان للفرصة الثانية والذي لاقي نجاحا كبيرا من قبل الجمهور.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أحمد مجدى يستعرض لياقته في التجديف

بصورة أبيض وأسود.. شاهد أحدث ظهور لـ أحمد مجدي

في ذكرى ميلاد الأستاذ هيكل.. حكايات مؤرخ السياسات مع الرؤساء

تامر مرسي مهنئاً محمود البزاوي بعيد ميلاده: دايما مختلف وأدوارك مميزة

عمرو عرفة يهنئ محمود البزاوي بعيد ميلاده: الموهوب صاحب صاحبه

في عيد ميلاد صلاح السعدني تعرف على أول عمل سينمائي

ترشيحاتنا

مصرع شاب وإصابة شخصين في انهيار جزئي بعقار بـ كرموز

أول ظهور لـ محمد صلاح في الطائرة الخاصة إلى إنجلترا | شاهد

ارتفاع مفاجئ لـ الدولار| تفاصيل

بعد إيجابية المسحة الرابعة لـ محمد صلاح .. ماهي أطول فترة يقضيها كورونا بالجسم

من السابعة صباحا حتى العاشرة مساء.. المواعيد الجديدة لفتح المحال التجارية والمولات

عمره تخطى الـ 23.. اتحاد الكرة يحسم مصير مشاركة رمضان صبحي فى أولمبياد طوكيو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة صيفية.. منى ممدوح تثير الجدل من داخل حمام السباحة

بفستان شفاف.. ميريهان حسين تغضب الجمهور بإطلالة جريئة

بـ هاف ستومك.. شقيقة هنا الزاهد تستفز الجمهور بهذه الإطلالة