بورصة بيروت تُغلق على تراجع 0.38%

أغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على تراجع بنسبة 0.38%، أي ما يعادل 1.75 نقطة، ليغلق عند مستوى 618.15 نقطة.





وبلغت كمية الأسهم المتداولة 61 ألفًا و512 سهمًا، بقيمة 581 ألفًا و94 دولارًا أمريكيًا، نُفّذت خلال 10 صفقات.





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كما انخفضت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 6 ملايين و316 ألف دولار، مقارنة مع 6 ملايين و340 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.





وعلى جانب آخر، تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 10898.67 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 2010.25 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" ارتفاعًا بنحو 0.88% مغلقًا عند مستوى 2937.87 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعًا بنحو 0.04% مغلقًا عند مستوى 12955.46 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 3.50% ليغلق عند مستوى 1080007.56 نقطة.