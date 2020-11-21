بورصة بيروت تُغلق على تراجع 0.38%

أغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على تراجع بنسبة 0.38%، أي ما يعادل 1.75 نقطة، ليغلق عند مستوى 618.15 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 61 ألفًا و512 سهمًا، بقيمة 581 ألفًا و94 دولارًا أمريكيًا، نُفّذت خلال 10 صفقات.
اقرأ أيضا:
كما انخفضت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 6 ملايين و316 ألف دولار، مقارنة مع 6 ملايين و340 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.
وعلى جانب آخر، تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 10898.67 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 2010.25 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" ارتفاعًا بنحو 0.88% مغلقًا عند مستوى 2937.87 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعًا بنحو 0.04% مغلقًا عند مستوى 12955.46 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 3.50% ليغلق عند مستوى 1080007.56 نقطة.
وارتفع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 200 مليون جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 629.2 مليار جنيه، بنسبة نمو 0.01%، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 317.2 مليار جنيه إلى 316.4 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.3%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 200 مليار جنيه إلى 199.8 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.2%.
كما تراجع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 517.3 مليار جنيه إلى 516.2 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.2%، ونزل رأس المال السوقي لبورصة النيل من 1.5 مليار جنيه إلى 1.5 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.2%.
وبالنسبة للتداول ارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 16.4 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 2.543 مليار ورقة منفذة على 254 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 13.1 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 2.318 مليار ورقة منفذة على 236 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.
أما بورصة النيل، فبلغ إجمالي قيمة التداول فيها نحو 27.4 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 67.2 مليون ورقة منفذة على 2645 عملية خلال الأسبوع المنتهى، واستحوذت الأسهم على 51.52% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 48.48%، وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.