شاهد| كاميرات المراقبة تفضح لصين سرقا ربع مليون جنيه من سيارة صاحب مصنع بأكتوبر

ثناء توقفها بالمنطقة الصناعية بمدينة ٦ أكتوبر بالجيزة.

تم تحرير محضر رقم ١٣١٧٥/2020 جنح تاني 6 أكتوبر، وتم إخطار النيابة للتحقيق في تعرض رجل أعمال لواقعة سرقة فى وضح النهار.

وكان رجل الأعمال جبريل عبدالإله صاحب مصنع كرتون بالمنطقة الصناعية بـ6 أكتوبر، قد تعرض لواقعة سرقة على يد مجهولين.





على الفور قام بتحرير بلاغ بالواقعة ، وقرر إنه بسحب ربع مليون من بنك بمدينة ٦ أكتوبر، وذهب بعدها لمصنع بالمنطقة الصناعية، إلا أنه عقب خروجه بعدها بكسر فى زجاج سيارته واكتشف سرقة الحقيبة بداخلها الأموال.





وقد تم رصد واقعة السرقة بكاميرات المراقبة التي كشفت هوية السيارة المستخدمة في الواقعة واللص أثناء قيامه بارتكاب الحادث .





وتبين من التحريات الأولية أن الجناة تخصصا في سرقة رواد البنوك وتتبعهم من أمام البنوك لسرقتهم، وهو ما كشفت عنه كاميرات المراقبة، على الفور تم تشكيل فريق بحث ومن المقرر سقوطهم خلال الساعات القادمة.





ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317.





ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا .