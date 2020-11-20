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مرأة

بقميص كاروهات.. ولاء الشريف تخطف الأنظار بإطلالة رقيقة

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 06:15 م
صدى البلد
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رنا عصمت

شاركت الفنانة ولاء الشريف، متابعيها، صورة جديدة عبر حسابها على إنستجرام، ظهرت خلالها بإطلالة رياضية، مع كلبها الصغير، وهو ما دفعهم للتعبير عن حبهم الشديد لها.


وتألقت ولاء الشريف بإطلالتها، حيث ظهرت وهي ترتدي شيميز كاروهات باللون الابيض مع الاسود وهو ما تناسب مع اطلالتها الأنيقة .


وتركت ولاء الشريف شعرها منسدلا عبر كتفيها بطريقة انسيابية ناعمة، وهو ما ابرز ملامحها الرقيقة.

وأكملت إطلالتها ببعض اللمسات البسيطة من الماكياج، فقامت باختيار اللون الفوشيا الناعم كأحمر شفاه، مع الماسكرا لتبر من جمال عينيها.

واكتفت ولاء الشريف بارتداء ساعة يد باللون الاسود لتبرز رقة ونعومة إطلالتها. 


وجاءت تعليقات متابعيها كالتالى :

-قمر ماشاء الله 
-حلو اللوك ده أوى 


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يذكر أن شاركت ولاء الشريف في بطولة مسلسل "فكرة بمليون جنيه"، الذي عرض في موسم رمضان 2019.

"فكرة بمليون جنيه" بطولة علي ربيع وكل من صلاح عبد الله وصابرين وسهر الصايغ وكريم عفيفي وطارق عبد العزيز وملك قورة وأحمد خالد صالح وخالد كمال وولاء الشريف وخالد عليش وندي عادل ومحمد محمود.

والمسلسل من إنتاج شركة "المتحدين" للمنتج صادق الصباح، ومن تأليف أمين جمال وإبراهيم محسن ومحمد فتحي عبد المقصود وشريف يسرى ومن إخراج وائل إحسان.


بقميص كاروهات.. ولاء الشريف تخطف الأنظار بإطلالة رقيقة
بقميص كاروهات.. ولاء الشريف تخطف الأنظار بإطلالة رقيقة
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