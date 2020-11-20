بقميص كاروهات.. ولاء الشريف تخطف الأنظار بإطلالة رقيقة

شاركت الفنانة ولاء الشريف، متابعيها، صورة جديدة عبر حسابها على إنستجرام، ظهرت خلالها بإطلالة رياضية، مع كلبها الصغير، وهو ما دفعهم للتعبير عن حبهم الشديد لها.
وتألقت ولاء الشريف بإطلالتها، حيث ظهرت وهي ترتدي شيميز كاروهات باللون الابيض مع الاسود وهو ما تناسب مع اطلالتها الأنيقة .
وتركت ولاء الشريف شعرها منسدلا عبر كتفيها بطريقة انسيابية ناعمة، وهو ما ابرز ملامحها الرقيقة.
وأكملت إطلالتها ببعض اللمسات البسيطة من الماكياج، فقامت باختيار اللون الفوشيا الناعم كأحمر شفاه، مع الماسكرا لتبر من جمال عينيها.
واكتفت ولاء الشريف بارتداء ساعة يد باللون الاسود لتبرز رقة ونعومة إطلالتها.