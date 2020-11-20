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أخبار البلد

السفير المصري بباكستان يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 06:16 م
السفير المصري بباكستان
السفير المصري بباكستان يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني
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صدى البلد
التقى الدكتور طارق دحروج، سفير جمهورية مصر العربية في باكستان برئيس أركان الجيش الباكستاني الفريق أول  قمر جاويد باجوا، وذلك في مقر رئاسة أركان الجيش الباكستاني. 

وتطرقت المقابلة الى سبل تعزيز التعاون الثنائي المشترك على كافة الأصعدة، وبصورة خاصة التعاون العسكري والدفاعي بين البلدين.

وأكد رئيس أركان الجيش الباكستاني على العلاقات الطيبة بين البلدين، مشددًا على أهمية تطوير التعاون الثنائي بين البلدين في كافة المجالات

وخلال اللقاء أكد السفير المصري دحروج على دور باكستان الرائد في تعزيز الأمن والسلم في المنطقة وعلى المستوى الإقليمي، مشيرا إلى أن هذا يتسق مع التاريخ المعروف للدولة الباكستانية، يأتي هذا فيما اهتمت الصحف العالمية بنشر تفاصيل اللقاء وإبراز اهميته ، والذي يأتي في إطار الحرص على العلاقة التاريخية التي تجمع بين البلدين .
وأصدرت السفارة بيانا صحفيا ، حول اللقاء الهام ، الذي عقد صباح اليوم الجمعة جاء نصه كالتالي :

1- استقبل الفريق أول / قمر جاويد باجوا، رئيس أركان الجيش الباكستاني، السفير/ د. طارق دحروج، سفير جمهورية مصر العربية في باكستان بمقر رئاسة أركان الجيش الباكستاني.

2- تطرقت المقابلة الى سبل تعزيز التعاون الثنائي المشترك على كافة الأصعدة، وبصورة خاصة التعاون العسكري والدفاعي بين البلدين.

3- أكد رئيس أركان الجيش الباكستاني على العلاقات الطيبة بين البلدين، مشددًا على أهمية تطوير التعاون الثنائي بين البلدين في كافة المجالات.

4- من جانبه، أشار السفير المصري في باكستان إلى الدور الرائد الذي تقوم به باكستان لتعزيز السلم والاستقرار الاقليميين.

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