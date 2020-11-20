بقرار جمهوري .. تجديد الثقة في "جلال" كعميد لكلية زراعة عين شمس

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن صدور قرارات جمهورية شملت عدة تعيينات جديدة في الجامعات.
وجاءت في التعيينات تجديد الثقة للدكتور أحمد جلال جاد، عميدا لكلية الزراعة جامعة عين شمس.
وينشر موقع الاخباري "صدي البلد" اهم الانجازات الذي قدمها الدكتور احمد جلال خلال توليه الفترة السابقة من العمادة .
_ الانتهاء من شبكة المياه والحريق الخاصة بالكلية والتى يبلغ طولها حوالى ٩ كيلو مترات .
_ تطوير برجولات الكلية بايدى رجال القسم الهندسى وتم تطوير مدخل الكلية على أعلى مستوى تحت إشراف الشؤون الهندسية بالجامعة.
_عمل انترلوك للكلية كلها بتكلفة حوالى ٤ مليون جنيه.
_ تطوير مصنع الألبان ليصبح أحد الصروح داخل الكلية بتكلفة قد تصل إلى ٣.٥ مليون جنيه ومصنع الالبان سوف يتم تطويره من خلال الهيئة العربية لتصنيع وتحت إشراف الشؤون الهندسية بالجامعة.
_ إنشاء أول جدارية لشهداء الجش الأبيض بالتعاون مع نادى روتاري التحرير تخليديا لذكراهم.
- إنشاء حديقة داخل الحرم الجامعي عليها مجموعة من الأشجار ولكل شجرة اسم شهيد وما تنتجه من ثمار هو صدقة جارية للشهداء.
_تطور في البنية الاساسية وتدعيم جميع معامل الكمبيوتر بشبكات الانترنت وانشاء معمل اكبر داخل الحرم الجامعي يحتوي علي حوالي 50 جهاز كمبيوتر لتتطبيق نظام الامتحانات الالكترونية وتجهيز جميع القاعات وتزويدها بالشاشات الذكية التي تتيح امكانية التفاعلية بين هيئة التدريس والطلاب
_دورات تدريبة مع اعضاء هيئة التدريس لتعليمهم كيفية استخدامها ورفع المقررات التعليمية وبنوك الاسئلة وتدريب الطلاب الجدد علي كيفية التعامل معها واستخدامها
_ بناء أكبر معمل للكمبيوتر بالجامعة ومصنع البان خاصة بالكلية وتطوير مزارع الثروة السمكية .
_ توقيع بروتوكول مع جمعية رجال الاعمال لجميع التخصصات ويشمل جزء لتخصص الزراعة ومع تفعيله سيكون هناك مشاريع هائلة تعود بالنفع الاقتصادي والتنموي علي المجتمع العام الجامعي وسيشمل تدريب الطلاب والاهتمام بالبحوث العلمية والدراسات العليا وحل المشاكل الزراعية التي تواجه رجال الاعمال .
_ مكتب توظيف للطلاب الخريجين وأيضا مساعدة الطلبة بعد التخرج بتقديم كافة الاستفسارت الخارجية وايضا انشاء وحدة للتبع الطلاب الخرجين لاستغلال خبراتهم التعليمية .
_ تقدمت كلية الزراعة جامعة عين شمس في التصنيف الإنجليزي QS في الآونة الأخيرة في المرتبة 251-300 .
_ أهدى الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، ١٠٠ عامل من العمالة المؤقتة بالكلية شهادة أمان، وذلك فى إطار احتفالات كلية الزراعة جامعة عين شمس باليوبيل الماسى لها، ومرور ٧٥ عاما على إنشائها ببقيمة إجمالية 65 الف جنيه، بالجهود الذاتية، وذلك تطبيقا لمبدأ التكافل واستشعارا من إدارة الكلية بمسئوليتها تجاه أبنائها العاملين.
_ إنتاج محاصيل ودواجن ولحوم مميزة لخدمة المجتمع وبأسعار مخفضة
_أطلقت كلية الزراعة بجامعة عين شمس، حملة لتصنيع المعقمات والمطهرات لتخفيف عن كاهل المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والاستفادة من خبرات أعضاء هيئة التدريس بقسم الكمياء الحيوية بكلية الزراعة وفريق عمل متميز للمساهمة منها فى الحفاظ على العاملين بها والمواطنين، للحد من انتشار وباء "كوفيد - 19"، و دعما لخطة الدولة فى مكافحة الفيروس بعد نقص هذه المنتجات فى الأسواق؛ وارتفاع أسعارها .