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تعليم

بقرار جمهوري .. تجديد الثقة في "جلال" كعميد لكلية زراعة عين شمس

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 08:04 م
الدكتور احمد جلال
الدكتور احمد جلال جاد
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حسام الفقي
أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن صدور قرارات جمهورية شملت عدة تعيينات جديدة في الجامعات.

وجاءت في التعيينات تجديد الثقة للدكتور أحمد جلال جاد، عميدا لكلية الزراعة جامعة عين شمس.

وينشر موقع الاخباري "صدي البلد"  اهم الانجازات الذي قدمها الدكتور احمد جلال خلال توليه الفترة السابقة من العمادة  .

_ الانتهاء من شبكة المياه والحريق الخاصة  بالكلية والتى يبلغ طولها حوالى ٩ كيلو مترات  .

_ تطوير برجولات الكلية  بايدى رجال القسم الهندسى وتم  تطوير مدخل الكلية على أعلى مستوى تحت إشراف الشؤون الهندسية بالجامعة. 

 _عمل انترلوك للكلية كلها  بتكلفة حوالى ٤ مليون جنيه.

_ تطوير مصنع الألبان ليصبح أحد الصروح داخل الكلية بتكلفة قد تصل إلى ٣.٥ مليون جنيه ومصنع الالبان سوف يتم تطويره من خلال الهيئة العربية لتصنيع وتحت إشراف الشؤون الهندسية بالجامعة.

_ إنشاء أول جدارية لشهداء الجش الأبيض بالتعاون مع نادى روتاري التحرير  تخليديا لذكراهم.

- إنشاء حديقة داخل الحرم الجامعي عليها مجموعة من الأشجار ولكل شجرة اسم شهيد وما تنتجه من ثمار هو صدقة جارية للشهداء.

_تطور في البنية الاساسية وتدعيم جميع معامل الكمبيوتر بشبكات الانترنت وانشاء معمل اكبر داخل الحرم الجامعي يحتوي علي حوالي 50 جهاز كمبيوتر لتتطبيق نظام الامتحانات الالكترونية وتجهيز جميع القاعات وتزويدها بالشاشات الذكية التي تتيح امكانية التفاعلية بين هيئة التدريس والطلاب 


_دورات تدريبة مع اعضاء هيئة التدريس لتعليمهم كيفية استخدامها ورفع المقررات التعليمية وبنوك الاسئلة وتدريب الطلاب الجدد علي كيفية التعامل معها واستخدامها

_ بناء أكبر معمل للكمبيوتر بالجامعة ومصنع البان خاصة بالكلية وتطوير مزارع الثروة السمكية .

_  توقيع بروتوكول مع جمعية رجال الاعمال لجميع التخصصات ويشمل جزء لتخصص الزراعة ومع تفعيله سيكون هناك مشاريع هائلة تعود بالنفع الاقتصادي والتنموي علي المجتمع العام الجامعي وسيشمل تدريب الطلاب والاهتمام بالبحوث العلمية والدراسات العليا وحل المشاكل الزراعية التي تواجه رجال الاعمال .

_ مكتب توظيف للطلاب الخريجين وأيضا مساعدة الطلبة بعد التخرج بتقديم كافة الاستفسارت الخارجية وايضا انشاء وحدة للتبع الطلاب الخرجين لاستغلال خبراتهم التعليمية .

 _ تقدمت  كلية الزراعة جامعة عين شمس في التصنيف الإنجليزي QS في الآونة الأخيرة في المرتبة 251-300  .
_ أهدى الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، ١٠٠ عامل من العمالة المؤقتة بالكلية شهادة أمان، وذلك فى إطار احتفالات كلية الزراعة جامعة عين شمس باليوبيل الماسى لها، ومرور ٧٥ عاما على إنشائها  ببقيمة إجمالية 65 الف جنيه، بالجهود الذاتية، وذلك تطبيقا لمبدأ التكافل واستشعارا من إدارة الكلية بمسئوليتها تجاه أبنائها العاملين.

_ إنتاج محاصيل ودواجن ولحوم مميزة لخدمة المجتمع وبأسعار مخفضة

_أطلقت كلية الزراعة بجامعة عين شمس، حملة لتصنيع المعقمات والمطهرات  لتخفيف عن كاهل المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والاستفادة من خبرات  أعضاء هيئة التدريس بقسم الكمياء الحيوية بكلية الزراعة وفريق عمل متميز للمساهمة منها  فى الحفاظ على العاملين بها والمواطنين، للحد من انتشار وباء "كوفيد - 19"، و دعما لخطة الدولة فى مكافحة الفيروس بعد نقص هذه المنتجات فى الأسواق؛ وارتفاع أسعارها .

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