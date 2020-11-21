الدولار يسجل 15.59 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية اليوم

وحقق الجنيه المصرى أداءً جيدا منذ بداية العام الجارى برغم ظروف جائحة كورونا وآثارها الاقتصادية على جميع الأسواق خاصة الناشئة، حيث فقد الدولار الأمريكي نحو 40 قرشا أمام الجنيه فى أول 10 أشهر من 2020.

على جانب آخر، قال صندوق النقد الدولى فى تقريره الأخير عن مصر، إن الاقتصاد المصرى حقق أداءً أفضل من المتوقع بالرغم من جائحة كورونا، وذلك بفضل حزمة الإجراءات التنشيطية السريعة والشاملة والمتوازنة التى اتخذتها الحكومة، واستجابة السياسة النقدية، ومبادرات القطاع المالى الموجهة للقطاعات والفئات المتضررة، والطلب الذى قدمته مصر للصندوق فى الوقت المناسب للحصول على تمويل من خلال "أداة التمويل السريع" و"اتفاق الاستعداد الائتمانى" بقيمة 8 مليارات دولار تقريبا.









وأكد صندوق النقد الدولى أنه من الضرورى مواصلة تنفيذ الاجراءات الإصلاحية بقوة، بما فى ذلك استمرار التقدم فى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الأساسية، لبناء الصلابة فى مواجهة الأزمات. مما يضمن أيضا الحفاظ على ثقة المستثمرين فى مستقبل الاقتصاد المصري.