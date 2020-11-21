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اقتصاد

الدولار يسجل 15.59 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية اليوم

السبت 21/نوفمبر/2020 - 08:07 ص
دولارات
دولارات
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آمنة عبدالعظيم
ينشر موقع "صدى البلد" الإخباري أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم، السبت 21 نوفمبر 2020، وفقا لآخر تحديث للموقع الرسمي للبنك الأهلى المصرى.


وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 15.59 جنيه للشراء و15.69 جنيه للبيع.


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سعر اليورو 18.42 جنيه للشراء و18.60 جنيه للبيع.


سعر الجنيه الاسترلينى 20.58 جنيه للشراء، و20.83 جنيه للبيع.


الفرنك السويسرى 17.06 جنيه للشراء، و17.23 جنيه للبيع.


وسجلت الكورنة السويدية سعر 1.80 جنيه للشراء، و1.82 جنيه للبيع.


العملات الآسيوية:
سجل 100 ين يابانى سعر 14.96 جنيه للشراء و15.12 جنيه للبيع.


واستقر اليوان الصينى عند 2.36 جنيه للشراء و2.39 جنيه للبيع.


وحقق الجنيه المصرى أداءً جيدا منذ بداية العام الجارى برغم ظروف جائحة كورونا وآثارها الاقتصادية على جميع الأسواق خاصة الناشئة، حيث فقد الدولار الأمريكي نحو 40 قرشا أمام الجنيه فى أول 10 أشهر من 2020.


على جانب آخر، قال صندوق النقد الدولى فى تقريره الأخير عن مصر، إن الاقتصاد المصرى حقق أداءً أفضل من المتوقع بالرغم من جائحة كورونا، وذلك بفضل حزمة الإجراءات التنشيطية السريعة والشاملة والمتوازنة التى اتخذتها الحكومة، واستجابة السياسة النقدية، ومبادرات القطاع المالى الموجهة للقطاعات والفئات المتضررة، والطلب الذى قدمته مصر للصندوق فى الوقت المناسب للحصول على تمويل من خلال "أداة التمويل السريع" و"اتفاق الاستعداد الائتمانى" بقيمة 8 مليارات دولار تقريبا.



وأكد صندوق النقد الدولى أنه من الضرورى مواصلة تنفيذ الاجراءات الإصلاحية بقوة، بما فى ذلك استمرار التقدم فى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الأساسية، لبناء الصلابة فى مواجهة الأزمات. مما يضمن أيضا الحفاظ على ثقة المستثمرين فى مستقبل الاقتصاد المصري.

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