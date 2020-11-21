غدا.. فتح باب التقدم لحجز 1011 وحدة سكنية في 5 مدن جديدة



([ أكد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيبدأ غدا الأحد فتح باب التقدم لحجز 1011 وحدة سكنية بـ5 مدن جديدة، وهى مدن (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – العاشر من رمضان – العبور – رشيد الجديدة)، على الموقع الإلكترونى ([ http://www.hdb-reservation. com)]www.hdb-reservation.com) الخاص ببنك التعمير والإسكان، وموقع([ http://www.newcities.gov.eg) ]www.newcities.gov.eg) الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.



وأشار الوزير إلى أن التخصيص بنظام أسبقية الحجز "Online"، على أن يقوم العميل بسداد مبلغ 50 ألف جنيه "مقدم حجز"مع وجود أنظمة سداد ميسرة .





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وبدأت وزارة الإسكان مطلع الشهر الجارى فى طرح 125 ألف شقة لمحدودى ومتوسطي الدخل ، ويستمر الحجز حتى يوم الإثنين الموافق 7/12/2020، فتح باب الحجز، وشراء كراسات الشروط، وسداد مُقدمات جدية الحجز، لـ125 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب، يطرحها صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، لمحدودى ومتوسطى الدخل، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "سكن لكل المصريين"، ويتم تسليمها خلال 36 شهرًا، فى عدد من المدن الجديدة، وذلك لجميع المواطنين متضمنين ذوى الاحتياجات الخاصة، حيث تم فتح باب الحجز لذوى الاحتياجات الخاصة فقط من يوم الأحد الماضي، ويستمر حتى بعد غد الأحد.