ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

مصادر حكومية تكشف الفئات المتوقع منحهم إجازات بالمؤسسات والوزارات

السبت 21/نوفمبر/2020 - 12:29 ص
الدكتور مصطفي مدبولي
الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء
Advertisements
محمود مطاوع

اكدت مصادر حكومية انه لا يوجد أي توجيه من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء لجميع الوزارات والمؤسسات الحكومية بتخفيف التزاحم في أماكن العمل وفقا لظروف كل مؤسسة لعدم انتشار فيروس كورونا المستجد .

واضافت المصادر في تصريحات خاصة ان هناك فئات سوف يتم منحهم إجازات، لافتا ان من بين هذه الفئات سيكون الأولوية  للعاملين من أصحاب الأمراض المُزمنة، والسيدات المعيلات وكبار السن بشرط الا يؤثر على سير العمل، مشيرا الى ان لكل وزارة أو جهة حكومية الحرية والمرونة الكاملة لتحديد الأعداد وفق ما تقتضيه ظروف العمل.  

وأشارت المصادر إلى أن الحكومة تعمل على عدم انتشار فيروس كورونا بين المواطنين بوضع ضوابط وإجراءات وقائية تستهدف الحفاظ على صحة المواطن .

 

واوضح ان جميع الوزارات تطبق  كافة الإجراءات الاحترازية؛ ، بشكل صارم في مختلف مواقع العمل والإنتاج،للتصدي لانتشار الفيروس وذلك في ضوء ما نشهده مؤخرا من زيادة في عدد الإصابات.

 

وكانت قد قدمت الحكومة إلى البرلمان تقريرًا حول الجهود التي قامت بها في سبيل التصدي لانتشار فيروس "كورونا" المستجد، وذلك منذ بدء الإعلان عن ظهوره وحتى المرحلة الراهنة.

 

 وأشار التقرير إلى أنه تم، في ضوء ذلك، العمل على 6 محاور تمثلت في تطبيق الإجراءات الوقائية، وحظر حركة المواطنين والحد من التجمعات، وتعزيز البنية التحتية الطبية، وتوفير المستلزمات والسلع الاستراتيجية، والحد من تداعيات "كورونا" على المواطن والاقتصاد المصري، وعودة المصريين العالقين في الخارج، والتوعية الإعلامية ومواجهة الشائعات.

 

جدير بالذكر أن المتحدث باسم مجلس الوزراء نادر سعد الدين أكد ان  الوزراء سيقومون بداية  من اليوم  بتحديد مواعيد للعمل، وربما يقرر بعضهم منح أجازات استثنائية لبعض الفئات.

 

وقامت الحكومة مؤخرا باتخاذ عدد من الإجراءات في إطار الوقاية من فيروس كورونا أبرزها التشديد على ضرورة ارتداء الكمامات من جانب كافة المواطنين في المترو والمواصلات العامة ، وحذرت من أنه سيتم تطبيق الغرامة والتي تصل لـ 4000 آلاف جنيه على غير الملتزمين ، كما حددت الحكومة اليوم  مواعيد جديدة لفتح وغلق المحال مؤكدة أن هذه القرارات ستستمر عقب انتهاء كورونا أيضا.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الحكومة توجه الوزارات بتخفيف التزاحم فى أماكن العمل

رئيس الوزراء: الإعلان عن صرف منحة العمالة غير منتظمة الأسبوع المقبل

كما نشر "صدى البلد" .. مدبولي يوجه باتخاذ ما يلزم لتخفيف التزاحم فى أماكن العمل

أخبار الشأن المحلي وخطة الحكومة لمواجهة الموجة الثانية من كورونا تستحوذ على عناوين صحف القاهرة

محضر وغرامة 4 آلاف جنيه للمخالف.. بدءا من الغد ممنوع دخول المترو والسكة الحديد بدون كمامة

الحكومة لـ البرلمان: نعمل على 6 محاور لمكافحة فيروس كورونا

ترشيحاتنا

أخبار الأهلي| إصابة صالح جمعة بـ كورونا.. بشرى لجماهير الأحمر

7X7.. رقم 7 بين الأهلي والزمالك قبل نهائي دوري الأبطال بـ سبعة أيام

مافيش زي أخلاق محمود ياسين في الدنيا.. شهيرة تكشف لأول مرة تفاصيل مرض زوجها

الإفتاء تحدد آخر وقت لأداء صلاة الفجر حاضرا

الأمطار مستمرة.. الأرصاد تحذر المواطنين من الخروج بهذه المناطق

أول صورة لـ ميرنا الهلباوي من حفل خطوبتها لـ محمد عطية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب الكمامة.. مقتل روسي طعنًا في مشاجرة بأتوبيس

مواصفات دودج رام dodge ram 2020 عملاق السيارات.. صور

بقرة بـ 5 أطراف تصيب سكان قرية صينية بالذهول.. شاهد