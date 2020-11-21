مصادر حكومية تكشف الفئات المتوقع منحهم إجازات بالمؤسسات والوزارات

اكدت مصادر حكومية انه لا يوجد أي توجيه من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء لجميع الوزارات والمؤسسات الحكومية بتخفيف التزاحم في أماكن العمل وفقا لظروف كل مؤسسة لعدم انتشار فيروس كورونا المستجد .

واضافت المصادر في تصريحات خاصة ان هناك فئات سوف يتم منحهم إجازات، لافتا ان من بين هذه الفئات سيكون الأولوية للعاملين من أصحاب الأمراض المُزمنة، والسيدات المعيلات وكبار السن بشرط الا يؤثر على سير العمل، مشيرا الى ان لكل وزارة أو جهة حكومية الحرية والمرونة الكاملة لتحديد الأعداد وفق ما تقتضيه ظروف العمل.

وأشارت المصادر إلى أن الحكومة تعمل على عدم انتشار فيروس كورونا بين المواطنين بوضع ضوابط وإجراءات وقائية تستهدف الحفاظ على صحة المواطن .

واوضح ان جميع الوزارات تطبق كافة الإجراءات الاحترازية؛ ، بشكل صارم في مختلف مواقع العمل والإنتاج،للتصدي لانتشار الفيروس وذلك في ضوء ما نشهده مؤخرا من زيادة في عدد الإصابات.

وكانت قد قدمت الحكومة إلى البرلمان تقريرًا حول الجهود التي قامت بها في سبيل التصدي لانتشار فيروس "كورونا" المستجد، وذلك منذ بدء الإعلان عن ظهوره وحتى المرحلة الراهنة.

وأشار التقرير إلى أنه تم، في ضوء ذلك، العمل على 6 محاور تمثلت في تطبيق الإجراءات الوقائية، وحظر حركة المواطنين والحد من التجمعات، وتعزيز البنية التحتية الطبية، وتوفير المستلزمات والسلع الاستراتيجية، والحد من تداعيات "كورونا" على المواطن والاقتصاد المصري، وعودة المصريين العالقين في الخارج، والتوعية الإعلامية ومواجهة الشائعات.

جدير بالذكر أن المتحدث باسم مجلس الوزراء نادر سعد الدين أكد ان الوزراء سيقومون بداية من اليوم بتحديد مواعيد للعمل، وربما يقرر بعضهم منح أجازات استثنائية لبعض الفئات.

وقامت الحكومة مؤخرا باتخاذ عدد من الإجراءات في إطار الوقاية من فيروس كورونا أبرزها التشديد على ضرورة ارتداء الكمامات من جانب كافة المواطنين في المترو والمواصلات العامة ، وحذرت من أنه سيتم تطبيق الغرامة والتي تصل لـ 4000 آلاف جنيه على غير الملتزمين ، كما حددت الحكومة اليوم مواعيد جديدة لفتح وغلق المحال مؤكدة أن هذه القرارات ستستمر عقب انتهاء كورونا أيضا.