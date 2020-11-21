اتفاق شراكة مرتقب بين القاهرة ولندن عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.. نواب: ارتفاع مؤشرات التنمية بفترة كورونا إحدي نجاحات الرئيس السيسي

خارجية البرلمان عن تعاون مصر وبريطانيا: تعاون مثمر بكافة الأصعدة ويفرز توافق ودعم سياسي

بريطانيا تتطرق أبواب التعاون مع مصرلمكافحة جائحة كورونا ..لهذا السبب

دفاع البرلمان تطالب بعقد مؤتمر دولي بالأمم المتحدة بشأن سبل مكافحة الإرهاب









تلقى وزير الخارجية سامح شكري اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية البريطاني "دومينيك راب"، الخميس، لمناقشة موضوعات تتعلق بالعلاقات الثنائية، وكذا عدد من الملفات والقضايا ذات البعد الإقليمي والدولي التي تشغل اهتمام البلديّن.

وفي تصريح للمُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ، ذكر أن "شكري" و"راب" تناولا خلال الاتصال المسارات المختلفة التي يمكن العمل عليها لتعزيز آفاق التعاون الثنائي، ولا سيما تكثيف التشاور السياسي والعمل على زيادة التبادل التجاري وكذا التعاون في المجال الاقتصادي والقطاع السياحي، بما يخدم المصالح المُشتركة للدولتيّن الصديقتيّن. كما تم مناقشة الترتيبات ذات الصلة بإبرام اتفاقية المُشاركة بين البلديّن على ضوء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.





وحول هذا الأمر أشاد عدد من النواب بذلك التعاون ووصفوه بالمثمر لما سيعوده علي الدولة بالنفع العام في محتلف المجالات، إضافة إلي مطالبات بشأن تعزيز وتكثيف العمل علي مواجهة الإرهاب والإستفادة من قوة وتأثير بريطانيا علي ساحة السياسة الدولية وأيضا تظافر الجهود بالشأن الصحي لمحاولة إنتاج لقاح كورونا.





في البداية اشادت النائبة سامية رفلة عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، بالدور الريادي المحور الذي تمتعت به مصر علي المستوي الإقليمي والدولة خاصة بعد وجود مساعي راغبة للتعاون المشترك مع الدولة لدول كبري لها ثقل وتأثير علي الساحة العالمية مثل الصين وروسيا مؤخرا بريطانيا بعد تلقي وزير الخارجية إتصالا هاتفيا من وزير الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية البريطاني "دومينيك راب" بشأن إقامة تعاون مشترك بين البلدين.





أضافت"رفلة" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، أن الرئيس السيسي سار نحو طريق التنمية والتطور بحزم وحكمة دون أن يلتفت إلي الأحاديث والمؤامرات المغرضة التي من هدفها إجهاض الجهود المبذولة تجاه تحقيق النجاح والأمن والأستقرار، لافتة إلي أنه بالأونة الأخيرة حظت مصر بسيادة عظيمة ودور قيادي علي مختلف الأصعدة .





وعن مزايا التعاون المشترك بين مصر وبريطانيا،قالت عضو مجلس النواب، إنه تعاون مثمر من جميع النواحي سواء كان ذلك إقتصاديا أو تجاريا أو ثقافيا،ولكن الأهم علي الإطلاق الشق السياسي لما تحمله بريطانيا من التأثير والكلمة العليا بالقضايا السياسية الحساسة بإعتبارها قوة عظمي، فسنجد نوع من المؤزارة والتوافق والدعم للدولة المصرية.





كما أشارت النائبة، إلي أن مكانة وشخصية الدولة شهدت تحولا جذريا في عهد الرئيس السيسي وذلك بفضل مجهوداته ورؤيته الصائبة في إختيار المسار الصحيح رغبة في الوصول لأعلي قمة نجاح وتقدم بالهرم الإقتصادي العالمي،وخير دليل علي ذلك ارتفاع مؤشرات التنمية الإقتصادية في ظل جائحة كورونا فمصر نموذج يحتذي به في إحترافية إدارة مختلف الأزمات.





ومن جانبه ثمن النائب سامي المشد عضو لجنة الصحة بالبرلمان، جهود الدولة و مؤسساتها في العمل علي أليات وإستراتيجيات مكافحة إنتشار فيروس كورونا التي كان الهدف منها الحد من إرتفاع معدلات الإصابة والعبور من هذه الأزمة بأقل الخسائر الممكنة تزامنا مع فشل دول كبري في السيطرة علي الأوضاع ،فمصر تخطت مرحلة الخطر وشهد لها بالكفاءة والمهارة .





أكد "المشد" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" أن تعاون مصر مع بريطانيا في إيجاد سبل لمكافحة إنتشار جائحة كورونا سيسمح بتبادل الخبرات الطبية وعمل الدراسات والأبحاث اللازمة للتوصل إلي اللقاح المعالج خاصة بعد إنظارات بقدوم موجة ثانية من الفيروس شديدة الخطورة.





كما أشار عضو مجلس النواب، إلي أن مصر شهدت إنخفاضا بمعدلات الإصابة نتيجة الإجراءات الإحترازية الصارمة وتعاون المواطنين مع الدولة بإتباعهم طرق السلامة والوقاية مقارنة بسلوكهم ببداية إنتشار لفيروس، موضحا أن الدولة تعمل علي تكثيف الجهود .

وتابع النائب حديثه،قائلا: الدولة احرزت أهدافا إقتصادية وتنموية في ظل الجائحة وأثبتت جدارة بإدارة أزمة عالمية فشلت فيها منظومات طبية لدول كبري مما جعل أغلبهم يتطلع للتعاون مع مصر وطلب يد العون والمساندة من أجل نقل التجربة المصرية والإستفادة منها.

وفي نفس السياق قال النائب يحي الكدواني عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، إن خطوة تحالف بريطانيا ومصر في عدد من المجالات الإقتصادية والسياحية والتجارية سيعود بالنفع العام والمصلحة للبلدين نتيجة إفراز روؤي وإستراتيجيات جديدة تسهم في تجاوز مختلف المشكلات والقضايا القائمة سواء علي المستوي الإقليمي والدولي.





طالب" الكدواني" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" بإنعقاد مؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة بشأن إلزام الدول بالمواثيق الدولية الخاصة بأليات مكافحة العناصر الإرهابية المستوطنة بأغلب الدول الأوروبية وتشن حملاتها يوم يلو الأخر علي المنطقة العربية لزعزعة الأمن والإستقرار بها، لذا لابد أيضا تشديد الرقابة خاصة بالشئون المالية لما يشهده العالم من دمار إرهابي ممول من دول خبيثة.





كما أضاف عضو مجلس النواب، أن الدولة وأجهزتها الإستخبارية تعمل بيد من حديد بهذه الملفات فضلا عن تمتعها بالكفاءة والخبرة العالية لإحباط مؤامرات مغرضة تهدف إلحاق الفتنة والصراع بين طوائف الشعب قائلا: عمليات إرهابية بتم بإشارة من عناصر مرتزقة وعميلة وفي الأخر بيتهموا الإسلام والمسلمين بتبنيهم لتلك العناصر.





و أشار النائب،إلي أن مصر توقع العديد من البرتوكولات والإتفاقيات لمكافحة الإرهاب ولها مساعي ظاهرة تحديدا بالمنطقة العربية ودعمها القوي تجاه تحقيق الترابط والتضامن والأمن حيث صارت سفيرة للنوايا الحسنة والسلم .













جاء ذلك بعد ان وأضاف أن الاتصال شهد كذلك التباحث حول سُبل مكافحة انتشار جائحة "كورونا"، حيث تم التأكيد على أهمية تنسيق وتكثيف الجهود على المستوى الدولي من أجل الحد من التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية للفيروس خلال الفترة المقبلة.

وحول الملفات الإقليمية، أفاد المُتحدث الرسمي بأن الوزيريّن تطرقا أيضًا خلال الاتصال الهاتفي لعدد من الأزمات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، حيث استعرض الوزير شكري الجهود المبذولة من قبل الدولة المصرية للتوصل لتسويات سياسية شاملة تحقق السلام والاستقرار المنشود بالمنطقة. كما تبادل الوزيران الرؤى حول سُبل تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وتغير المناخ.

واختتم حافظ تصريحاته بالإشارة إلى أن "شكري" و"راب" أكدا على اعتزامهم تكثيف التنسيق بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة حول كافة الملفات ذات الاهتمام المُشترك.