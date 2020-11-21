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تعليم

لطلاب الفرقة الثالثة آداب القاهرة.. تعرف على موعد امتحان مقرر المساحة

السبت 21/نوفمبر/2020 - 05:02 ص
كلية اداب جامعة القاهرة
كلية اداب جامعة القاهرة
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مريم عزت
أعلنت كلية الاداب جامعة القاهرة ، عن انعقاد اختبار مقرر مساحة ١ لطلاب الفرقة الثالثة شعبة الخرائط و نظم المعلومات الجغرافية بنظام الاون لاين على منصة التعليمية blackboard، وذلك يوم الاثنين الموافق ٢٣ من نوفمبر الجارى ، بمرسم قسم الجغرافيا نظرا لتوافر  أجهزة الكمبيوتر بها وذلك تحسبا لاى طالب لا يمتلك جهاز  ، وسيكون ذلك فى تمام الساعة ١٢ ظهرا .

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة وضعت خطة مسبقة للتعامل مع الفترة المقبلة في حال حدوث الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن الجامعة جاهزة لكافة السيناريوهات المتوقعة سواء على مستوى استمرار العملية الدراسية بالكليات دون تأثر أو من خلال جاهزية المستشفيات الجامعية.

ووجه الدكتور الخشت، الفريق البحثي واللجنة العلمية المشكلة لمواجهة فيروس كورونا، بالعمل على إيجاد الحلول العلمية على المستوى القريب والبعيد معًا للتعامل مع كافة السيناريوهات، مؤكدًا على جاهزية الجامعة لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا.

وناقش الدكتور الخشت، تقريرًا عن إنجازات باحثي جامعة القاهرة وجهود لجنة مكافحة فيروس كورونا التي شكّلها مع بداية الجائحة، وحث الدكتور الخشت، أعضاء اللجنة على تكثيف الجهود والاستمرار في بذل المزيد من البحث والتجارب من أجل عبور الأزمة التي يئن منها العالم بأسره وليس على مستوي مصر فقط.

وأوضح الدكتور الخشت، أن جامعة القاهرة لا تزال تساهم بأكثر من 24% من إنتاج مصر من الأبحاث العلمية المنشورة دوليًا حول مكافحة كوفيد 19 وذلك بإجمالي 125 بحث علمي من 552 بحث مصري منشور في المجلات الدولية.

وأشار الدكتور الخشت، إلى أن علماء جامعة القاهرة ساهموا بـ 35 دراسة سريرية بنسبة 24% من مجمل الدراسات السريرية في مصر والبالغة نحو 144 دراسة، مضيفًا أنه في ظل حديث الدراسات والتقارير الدولية عن ارتفاع معدلات الإصابات بالفيروس بين العاملين الصحيين، أجرى علماء الجامعة 7 دراسات سريرية حول «العدوي الصامتة بين العاملين بالمستشفيات» لكيفية مواجهة العاملين في مجال الصحة الفيروس وطرق الوقاية من العدوي.

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