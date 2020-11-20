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أخبار العالم

التحالف يدمر طائرة مسيرة ملغومة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه السعودية

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 09:09 م
التحالف يدمر مسيرة
التحالف يدمر مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيين باتجاه السعودية
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قسم الخارجي
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة.

في وقت سابق، أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن إدانته الشديدة لإطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة بدون طيار مفخخة، باتجاه المدنيين والأعيان المدنية في المنطقة الجنوبية بالسعودية، حيث تمكن تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها.

وشدد العثيمين على إدانة منظمة التعاون الإسلامي لاستمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية ومن يمدها بالمال والسلاح، في ارتكاب الأعمال الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة؛ لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة.

وكان سفير السعودية لدى اليمن محمد آل جابر أعلن استئناف العمل القنصلي في السفارة السعودية باليمن بعدما توقفت بسبب فيروس كورونا "كوفيد-19".

وقال السفير السعودي في تغريدة على تويتر إن التوجيهات الكريمة صدرت بإعادة العمل القنصلي في سفارة المملكة لدى اليمن والتي توقفت بسبب جائحة كورونا.

وأوضح المسؤول السعودي أن ذلك يأتي في إطار مبادرات المملكة لدعم ومساندة الأشقاء من كل المحافظات اليمنية بدون تمييز ، ومنحهم فرص العمل والزيارة.

وأضاف آل جابر "بلغ عدد تأشيرات العمل التي اصدرتها سفارة المملكة في اليمن منذ منتصف عام ٢٠١٨ وحتى التوقف بسبب جائحة الكورونا اكثر من ١٣٥ الف تأشيرة عمل - فرصة عمل- مما يساعدهم على الاعتناء بأسرهم في اليمن و تحويل العملة الصعبة لدعم الاقتصاد اليمني ومساعدة الأشقاء في اليمن".

من جانبه حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من خطر حدوث أسوأ مجاعة حول العالم في اليمن بسبب الأزمة هناك.
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