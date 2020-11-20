ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

ياسر ثابت: تكلفة نقل "صلاح والنني" مشتركة بين نادييَهما وشركات التأمين

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 09:22 م
صلاح والنني
صلاح والنني
Advertisements
عبد الخالق صلاح
قال الدكتور ياسر ثابت الكاتب الصحفي، إن تكلفة نقل النجمين الدوليين محمد صلاح ومحمد النني بعد إصابتهما بفيروس كورونا مشتركة ما بين نادييهم ليفربول وارسنال وشركات التأمين التي تتولى تكلفة التأمين عليهما طبيا، موضحا أن نقلهما للعلاج فى أوروبا يتم بشكل منسق وفي إطار منظومة عالمية.

وأكد الدكتور ياسر ثابت الكاتب الصحفي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي" على قناة القاهرة والناس، مع الإعلامي محمد علي خير، أن مصر قادرة على تطبيق هذه المنظومة ولابد من التفكير في تطوير وتجديد هذه المنظومة الطبية والعلاجية من أجل العناية بحالات الرياضيين المصابين ليس بفيروس كورونا فقط ولكن في الحالات المرضية الأخرى مثل حالة مؤمن زكريا.

واستكمل: "المنظومة اللي تطبق فى اوروبا ليست صعبة ولكن محتاجة تضافر وتخصيص ميزانية لعمل هذه الامور، والاندية الكبرى في مصر تستطيع أن تلعب دور في توفير امكانيات لتخصيص قدرات معينة ومصر لديها اطباء متخصصون ولكن لا توجد منظومة تضمن تطبيق هذه الاجراءات".

قدمت الحكومة إلى البرلمان، تقريرًا حول الجهود التى قامت بها فى سبيل التصدى لانتشار فيروس "كورونا" المستجد، وذلك منذ بدء الإعلان عن ظهوره وحتى المرحلة الراهنة.

‎ وأشار التقرير إلى أنه تم، في ضوء ذلك، العمل على 6 محاور تمثلت في تطبيق الإجراءات الوقائية، وحظر حركة المواطنين والحد من التجمعات، وتعزيز البنية التحتية الطبية، وتوفير المستلزمات والسلع الاستراتيجية، والحد من تداعيات "كورونا" على المواطن والاقتصاد المصري، وعودة المصريين العالقين في الخارج، والتوعية الإعلامية ومواجهة الشائعات.

‎وللتخفيف من تداعيات الأزمة على المواطن المصري، أشار التقرير إلى أنه تمت زيادة أجور العاملين والموظفين بالدولة خلال موازنة العام المالي 2020/2021، وزيادة حد الإعفاء الضريبي من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه،  وإقرار إعفاء شخصي بقيمة 9 آلاف جنيه سنويًا للعاملين لدى الغير "الموظفين"،  كما تم ضم القطاع الزراعي لمبادرة الـ 100 مليار جنيه، وتخصيص التمويل المدعم للمزارعين، كما تم تمديد الجدول الزمني لرفع دعم الكهرباء لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وإعفاء المشروعات الاستثمارية المُقامة بنظام حق الانتفاع داخل مراكز الشباب من جميع المدفوعات الخاصة بالقيم الإيجارية لحين عودة الأنشطة، وتمت إضافة ١٤٢ ألف أسرة جديدة من الفئات الأولى بالرعاية لبرنامج "تكافل وكرامة"، فيما بلغ إجمالي الخدمات والإعانات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات والمؤسسات الأهلية نحو 20 مليون خدمة بتكلفة إجمالية بلغت 1.7 مليار جنيه، وقد استفاد منها نحو 64 مليون فرد.

‎ وأوضح التقرير أن البنك المركزي المصري اتخذ عددًا من الإجراءات لموجهة الآثار الاقتصادية لفيروس "كورونا"، منها تأجيل الاستحقاقات الائتمانية لمدة 6 أشهر، وإلغاء الرسوم والعمولات على السحب من ماكينات الصراف الآلية، وقرار إعفاء التحويلات المحلية بالجنيه المصري لمدة 3 أشهر من كافة العمولات والمصروفات، وتم تعديل الحدود القصوى لحسابات الهاتف المحمول والبطاقات المدفوعة مُقدما، فضلا عن إطلاق مبادرة للعملاء غير المنتظمين في السداد من الأفراد الطبيعيين.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

البنك المركزي يقرر استمرار إلغاء رسوم العملات بماكينات السحب لنهاية العام الجاري

المركزي يوضح أسباب استمرار إلغاء رسوم عمولات السحب بالبنوك

البنك المركزي: استمرار إلغاء رسوم السحب من ماكينات الصراف الآلي والتحويلات بالجنيه حتى 31 ديسمبر

أكبر ثورة تطوير لمنظومة الإدارة الجمركية في عهد السيسي.. المالية: تشغيل "النافذة الواحدة" فى أكبر الموانئ قبل نهاية يونيو المقبل.. 134 شركة تبدأ تطبيق الفاتورة الإلكترونية غدا

المالية تبدأ في تفعيل الدفع غير النقدي.. النواب: القانون يسهم في وقف التهرب الضريبي.. وخصم 3% من المبلغ للمخالفين

تقرير الحكومة: زيادة أجور العاملين والموظفين بالدولة خلال موازنة 20-21

ترشيحاتنا

قرى ديرمواس تتشح بالسواد حزنا على مصرع وإصابة ١٧ شخصا

متخرجوش من البيت| 7 إرشادات مهمة من محافظة الجيزة للمواطنين لمواجهة الطقس السيئ

بسبب الأحوال الجوية.. الجبلاية تدرس موقف مباراة الأهلي وأبو قير في الكأس

الأزرق في ثاني تجاربه الودية يحقق فوزا كبيرا على الجونة بـ ثلاثية

وزير التعليم: لست مصابا بـ كورونا والعمل مستمر ولو كره الكارهون

3 أسباب لعدم شراء PlayStation 5 الآن.. تعرف عليها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصور الأولى من خطوبة محمد عطية وميرنا الهلباوى .. شاهد

لصحة قلبك.. أهم فوائد اليوجا على الصحة

رفقة سلمى أبو ضيف .. جميلة عوض تستعرض جمالها على إنستجرام