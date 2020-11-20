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ماجد جورج: منظومة التأمين الصحى الجديدة تقدم خدمة مجانية لغير القادرين

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 10:57 م
التأمين الصحى الشامل
التأمين الصحى الشامل
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شيرين عادل
قال  الدكتور ماجد جورج،  إن الهيئة بدأت الخطوة الأولى الصعبة بمنظومة التأمين الصحى الشامل لـ 100 مليون مصرى  والخاصة  بصدور القانون تلاها اختيار المحافظة الأولى لتطبيق المنظومة والذى تم بالفعل.

وأوضح  "جورج"، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج مانشيت مع الإعلامية رانيا هاشم  عبر فضائية اكسترا نيوز، أن منظومة التأمين الصحى شعارها الأول خدمة المواطن خاصة وأن أطباء مصر يمتلكون خبرة عريقة فى هذا المجال وأول دولة أطلقت التأمين الصحى فى المنطقة بأكملها وتغطى 26 محافظة. 

ونوه بأن منظومة التأمين الصحى القديمة كانت تغطى حوالى نصف المواطنين أما القانون الجديد سيشمل كافة المواطنين والمقتدر منهم سيقوم بدفع اشتراك أما غير القادر  فستقوم الدولة بدفع الاشتراك عنه والمساهمات أيضا عند تلقى الخدمة.

وأشار إلى أن منظومة التأمين الصحى الجديدة تعتمد بدورها على مواجهة التحديات التى واجهت المنظومة السابقة وتخطيها. 

ولفت إلى أن مصر قديما قبل تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى  كانت تمتلك منظومة طبية مفتتة يعتمد على نظام الحوكمة، وتقديم الخدمة. 


يذكر أن الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية أن التأمين الصحى الشامل أولوية لدى القيادة السياسية لأهميته لدى المواطن، موضحًا أنه طبقًا لمعايير محافظة بورسعيد وبعض المناطق والنتيجة جيدة بنسبة 96%.

وتابع رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن المواطنون راضون عن تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل ونعمل على استطلاعات الرأى بشكل مستمر، موضحًا أن نظام التأمين الصحى الشامل قضى على فكرة جلب المواطن للأدوية من الخارج، والدولة تتحمل نفقة علاجه.

وقد أعلنت إدارة مشروع التأمين الصحي الشامل عن تسجيل 3.213 مليون مواطن بمحافظات المرحلة الأولى لمنظومة التامين الصحي الشامل الجديد، والتي تضم 6 محافظات وهى "الأقصر والإسماعيلية وأسوان وجنوب سيناء والسويس"، إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي بدأ التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بها منذ يوليو 2019.

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