عبد المنعم الجمل: مشاركة اللجان النقابية في وضع اللوائح الخاصة بشركاتهم هو أساس وضع اللوائح

قال عبد المنعم الجمل نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن مشاركة اللجان النقابية في وضع اللوائح الخاصة بشركاتهم هو أساس وضع اللوائح.





وتابع الجمل خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" والمذاع عبر قناة "دي إم سي"،:" اللائحة التي أصدرها وزير قطاع الأعمال العام موضوعة بطريقة مخالفة للقانون والدستور، لافتا إلى أن الاتحاد ونقابات العمال متمسكة بما جاء في الدستور.





ولفت إلى أن مشاركة اللجان النقابية وأنه ليس من المنطقي أو المعقول تطبيق لائحة واحدة على شركات مختلفة في الأنشطة والظروف.





وأشار إلى أن هذه اللائحة لم تعرض للنقاش المجتمعي، ونحن نفاجأ كل يوم بموضع يرسل إلى التنفيذ ولا يطرح للمناقشة، ولكن في نهاية الأمر نحن متمسكون بما ينص عليه القانون.





وعقدت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، الاجتماع التشاوري حول تعزيز استراتيجية فاعلة تجاه العمال المهاجرين واللاجئين في مصر الأربعاء الماضي، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب، وبحضور ممثلين عن وزارة القوى العاملة، واتحاد الصناعات المصرية.





استعرض اللقاء زيادة أعداد المهاجرين بعدد من الدول العربية وتأثير ذلك على فرص العمل، وسبل تحسين أوضاع العمالة المهاجرة في ضوء مشروع بناء قدرات العمال المهاجرين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.





وأكد عبد المنعم الجمل، رئيس منطقة أفريقيا والشرق الأوسط بالاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب، أهمية تهيئة بيئة مناسبة للعمال المهاجرة، مشيرا إلى أن مصر على الرغم من ظروفها الاقتصادية إلا أنها لم تتاجر بالقضية مثل بقية الدول.









وشدد على أهمية وجود غطاء قانوني للعمالة المهاجرة، لا سيما وأن هذا النوع من العمالة يؤثر على السوق المصرية في ظل ارتفاع معدلات البطالة.





وأوضح الجمل، أن النقابة العامة حرصت منذ فترة بعيدة على متابعة هذا الملف بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، وخلصت إلى العديد من التوصيات الهامة للحفاظ على حقوق العمال المهاجرين وبما لا يؤثر في الوقت نفسه على سوق العمل الداخلي.





من جانبه، أكد الدكتور خالد عبد العظيم، المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات، أن تفشي ظاهرة الهجرة في الفترة الأخيرة حقيقة لا يمكن إنكارها، مشيرا إلى أن التعامل مع الظاهرة من المنظور الأخلاقي شيء ومن المنظور التنظيمي شيء آخر.