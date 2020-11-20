إنهاء الحظر الجزئي.. برلمانى يوضح أسباب تراجع معدلات البطالة

قال النائب عبد الوهاب خليل عضو مجلس النواب، أن هناك عدة اسباب أدت إلى تراجع معدل البطاله في الربع الثالث من عام 2020 خلال شهري "يوليو_سبتمبر" وهي إدارة الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية لأزمه كورونا مما أدي إلى تقليل عدد الاصابات بالنظر الى معظم دول العالم





وتابع عضو مجلس النواب فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن السبب الثاني يرجع إنهاء قرار الحظر الجزئي الذى اتخذته الدولة خلال جائحة كورونا بسبب تراجع الاصابات بفضل الاجراءات الإحترازية التى إتخذتها الحكومة .





وأشار خليل إلى أن المواطن المصري كان حريصا بشكل أو بأخر على النزول للعمل طبقا لمقتضيات ومتطلبات المهنه التى يعمل بها ، مع الأخذ فى الاعتبار جميع الاجراءات الاحترازية والتباعد بشكل او بأخر.





وقد أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الأحد الماضي ، نتائج بحث القوى العاملة للربع الثالث (يوليو - سبتمبر) لعام 2020، حيث بلغ معدل البطالة 7,3٪ من إجمالي قـــوة العمـــل مقابل 9,6٪ فى الربع الثاني من عام 2020 بانخفاض قدره 2,3 ٪، وبانخفاض قدره 0,5٪ عن الربع المماثل من العام السابق.





ويرجع هذا الانخفاض إلى عودة الأنشطة اليومية المعتادة لطبيعتها وذلك بعد التخفيف التدريجي للقرارات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد خلال الربع السابق.





أولًا: قــوة العـــــمل (وتشمل المشتغلين والمتعطلين)، حيث بلغت 28.171 مليون فرد حجم قوة العمل خلال الربع الثالث لعام 2020.





وسجل تقدير حجـــم قـــــوة العمــــل 28,171 مليون فرد مقابل 26,689 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة ارتفاع مقدارها 5,6٪، وقد بلغت قوة العمل فى الحضر 12,429 مليون فرد، بينما بلغت فى الريف 15,742 مليون فرد، أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل للذكور 23,688 مليون فرد، بينما بلغت للإناث 4,483 مليون فرد.





ويرجع سبب ذلك الارتفاع إلى زيادة أعداد المشتغلين خلال هذا الربع نتيجة إنهاء قرار الحظر الجزئي الذى اتخذته الدولة خلال جائحة كورونا.









ثانيًا: المتعـــطلون:

وسجل عدد المتعطلين 2,061 مليون متعطل بنسبة 7,3٪ من إجمالى قوة العمل (1,381 مليون ذكور، 680 ألف إناث) مقــابـل 2,574 مليون متعطل فى الربع الثاني 2020 بانخفاض قـدره 513 ألف متعطل بنسـبة 19,9٪، وبـانخفاض قــدره 151 ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 6,8٪.









المتعطلون طبقًا للنوع:

وسجل 5,8٪ معـدل البطالة بين الذكور، 15,2٪ بين الإناث خلال الربع الثالث لعام 2020، وبلغ مـعدل البـطالة بين الذكــور 5,8٪ من إجمالى الذكور فى قوة العمل فى الربع الحالى، بينما كان 8,5٪ في الربع السابق مقابل 4,7٪ في الربع المماثل من العام السابق، وبلغ معدل البطالة بين الإناث 15,2٪ من إجمالى الإناث فى قوة العمل فى الربع الحالى، بينما كان 16,2٪ في الربع السابق مقابل 22,7 ٪ في الربع المماثل من العام السابق.









وبلغت نسبة المتعطلين في الفئة العمرية (15 - 29 سنة) خلال الربع الحالى 65,8٪ مقابل 60,4٪ فى الربع السابق، وبلغت نسبة المتعطلين في الفئة العمرية (15 - 29 سنة) 65,8 ٪ من إجمالى المتعطلين، موزعة طبقًا لفئات السن