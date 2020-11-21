عميد زراعة عين شمس: لا صحة لظهور حالات كورونا بين طلاب الكلية

قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس ،أن ما يتم تداوله من اخبار عن اكتشاف حالات كورونا بين الطلاب ماهو الا شائعات لتعطيل سير العملية التعليمة واداؤها من داخل الحرم الجامعي .





وأكد عميد زراعة عين شمس ، على سير العملية التعليمة بشكل إيجابي والتزام الطلاب بحضور المحاضرات في مواعيدها المقررة بالجداول الدراسية





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وأضاف "جلال " في تصريحات خاصة لموقع "صدي البلد " أن الكلية حرصت علي تسهيل العملية التعليمة وأداء الامتحانات النهائية و"الميدتيرم " حيث وضعت الأختبارات في شكل "البابل شيت ومن داخل بنوك الاسئلة بالمنصات الألكترونية ، وذلك ايضا لتسهيل عملية التصيح علي اعضاء هئية التدريس





وأكد عميد زراعة عين شمس على الحفاظ علي التباعد الاجتماعي بين الطلاب وارتداء الكمامات اثناء اداء امتحانات "الميدتيرم " كما حدث اثناء أداء الامتحانات النهائية بالعام الماضي ، مشيرًا الى أنه الى الآن لم يتم تحديد مواعيد الامتحانات وسيتم أعلانها قريبا

وكان قد انعقد المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية اجتماعا، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور حسام عبدالغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، وأعضاء المجلس، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.





في بداية الاجتماع، اطمأن الوزير على استعدادات المستشفيات الجامعية لمواجهة فيروس كورونا، ومدى جاهزيتها لاستقبال حالات العزل من مصابي كورونا من خلال توافر الأطقم الطبية واستعدادها، وبروتوكولات العلاج.





ووجه الوزير بضرورة الاستعداد الكامل لجميع المستشفيات الجامعية خلال الفترة القادمة لاستقبال حالات العزل من بين مصابي كورونا، لافتًا إلى ضرورة التعاون والتنسيق الكامل بين وزارتي التعليم العالي والصحة والسكان.





وشدد الدكتور خالد عبدالغفار على ضرورة توفير كافة الاحتياجات والمستلزمات الطبية الوقائية والاحترازية بالمستشفيات الجامعية لجميع أطقم الرعاية الصحية سواء المتعاملين بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر مع مرضى فيروس كورونا.





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واطمأن الوزير على سرعة الانتهاء من قوائم الانتظار وشدد على أهمية التنسيق مع وزارة الصحة والسكان.







