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مقتبسة من أمير رمسيس.. أحمد مجدي يتحدث عن شخصيته في فيلم حظر تجول.. فيديو

السبت 21/نوفمبر/2020 - 03:37 ص
صدى البلد
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إسراء صبري
قال الفنان أحمد مجدي، إنه فخور بمشاركته في مهرجان القاهرة بفيلم "حظر تجول"، معقبا: أتوقع أن الفيلم سيكون من أفضل أعمال أمير رمسيس.

وأضاف "مجدي" خلال تصريحات تلفزيونية على قناة "أون أي"، أنه فخور لمشاركته إلهام شاهين وأمينة خليل في هذا الفيلم، متابعا:" مش أول مرة يجمعني عمل مع أمينة خليل..وأنا متفائل بالفيلم".

وأكمل: شخصيتي في الفيلم مقتبسة القليل من شخصية أمير رمسيس نفسه، معقبا: قمت بإداء الشخصية المتوترة أمامه أمير رمسيس في البروفا ولاقت إعجايه كثيرا".

واستعدادا لعرضه العالمي الأول بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي 42 أطلقت الصفحة الرسمية لفيلم حظر تجول سبعة بوسترات لشخصياته الرئيسية.

كما أعلن مؤخرا شبكة osn، عن خططها لمضاعفة استثماراتها في المحتوى العربي في عام 2021 من خلال إطلاق إنتاجاتها الأصلية تحت مظلتها الجديدة المخصصة بالكامل للمحتوى الذي يتم إنتاجه في المنطقة وأن يكون فيلم «حظر تجول» المصري للمخرج أمير رمسيس، الشريك الإبداعي الأول لإنتاجات OSN الأصلية.

ويتتبع الفيلم قصة فاتن بعد عشرين عامًا من خروجها من السجن، بسبب ارتكابها جريمةّ مريعة، ويعود الفيلم إلى خريف 2013 بعد قرار حظر التجوال بمصر، والذي أجبر فاتن على قضاء ليلتها عند ليلى والتي تعرضها لمحاكمة ثانية بحثًا عن اجابات لأسئلة مسكوت عنها. لتمر الليلة في محاولة كل منهما لتقبل الأخرى.

ويقوم ببطولة الفيلم النجوم إلهام شاهين وأمينة خليل وأحمد مجدي و محمود الليثي، والنجم  الفلسطيني كامل الباشا الحاصل على جائزة أفضل ممثل في الدورة الـ 74 من مهرجان فينيسا السينمائي الدولي عن فيلم قضية رقم ٢٣  ، الفيلم تصوير عمر أبو دومة، مدير فني عاصم علي، تصميم أزياء ناهد نصرالله، مونتاج هبة عثمان، موسيقى تصويرية تامر كروان، إنتاج مشترك بين شركات Red star Films، و S Productions وTeam One.

كما أكد أمير رمسيس، على أن الانتهاء من التصوير تم قبل بدء فيروس كورونا بأيام، مشيرا إلى أنه من أصعب النقاط في الفيلم هو التصوير في التزاحم بمنطقة شبرا، وهذا ما يشير إليه اسم الفيلم، 
لأن أحداثه تدور حول حظر التجول الذي فرض خلال عام 2013، وبالتالي كان هناك افتراض بأن تكون الشوارع خالية خلال التصوير الخارجي.

وأكد أن مشاهد الفيلم ليست عابرة وإنما هي ماستر سين للحقبة التاريخية في تلك الفترة، منوها بأن الفيلم يشهد أول ظهور لأحد الممثلين العرب وهو الفنان الفلسطيني الكبير كامل الباشا، وهذه أول مشاركة له في السينما المصرية.
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