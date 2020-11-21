تعرف علي أداء البورصة في أسبوع وأهم المتغيرات المحيطة وتأثيرها علي المؤشرات

تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 10898.67 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهي وقالت حنان رمسيس خبير اسواق المال بالبورصة المصرية لعدسة صدي البلد في تصريحات خاصة في جلسة امس الخميس آخر جلسات الاسبوع انخفاض لكافة المؤشرات واستقرارها في المنطقة الحمراء مع مبيعات من قبل المستثمرين المصريين وشراء من قبل الأجانب والمؤسسات وهم ينتهجوا السياسة الشرائية خلال هذا الاسبوع .





وإضافة رمسيس في بعض الأحيان ينتهج الاجانب والمؤسسات ينتهجوا السياسة الشرائية خلال هذا الاسبوع في بعض الأحيان بيكون شراء صريح في بعض الأسهم القيادية وفي بعض الأحيان بيكون في شكل صفقات مثل صفقة امس علي سهم سويس اسمنت مما تسبب ان تكون المؤسسات الأجنبية في جانب الشراء .





وأوضحت حنان رمسيس ان المؤسسات الأجنبية عندما تقوم بالشراء بقيم كبيرة لم يتأثر السوق بهذه القيم الكبيرة لانها بتكون في الاغلب في صورة صفقات وليس ضخ سيولة داخل البورصة وخلق طلب علي السهم فلم تؤثر علي الأسهم.





وأشارت رمسيس ان في جلسات بداية الاسبوع وصلت الي نقطة ١١٠٠٠ وكان من المتوقع أن تزيد عن ذلك .









الجدير بالذكر أن تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 10898.67 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى ، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 2010.25 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" ارتفاعًا بنحو 0.88% مغلقًا عند مستوى 2937.87 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعًا بنحو 0.04% مغلقًا عند مستوى 12955.46 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 3.50% ليغلق عند مستوى 1080007.56 نقطة.





وارتفع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 200 مليون جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 629.2 مليار جنيه، بنسبة نمو 0.01%، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 317.2 مليار جنيه إلى 316.4 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.3%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 200 مليار جنيه إلى 199.8 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.2%.





كما تراجع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 517.3 مليار جنيه إلى 516.2 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.2%، ونزل رأس المال السوقي لبورصة النيل من 1.5 مليار جنيه إلى 1.5 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.2%.

وبالنسبة للتداول ارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 16.4 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 2.543 مليار ورقة منفذة على 254 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 13.1 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 2.318 مليار ورقة منفذة على 236 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.