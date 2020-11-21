لمعرفة مدى جاهزية لمحطات.. زيارات ميدانية لرئيس شركة مياه الشرب بالبحيرة

أجرى المهندس محمد سعيد نشأت، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، عدد من الزيارات الميدانية مساء اليوم لبعض محطات وروافع الشركه للوقوف علي مدى جاهزية الروافع والمحطات.
واستمع لعرض عن استعدادات قطاع الصرف الصحى من السيارات والمعدات والعمال والفنيين والمهندسين.
وشدد على اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية لعمال الصرف والشبكات والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية.
ووجه رؤساء ومديرى الشبكات بالقيام بتطهير الشبكات وصفايات الأمطار أول بأول وعمل الصيانة اللازمة.
وتفقد نفق شبرا ومناطق تجمع الأمطار وتابع أعمال رفع مياه الأمطار و القيام بتنظيف صفايات الأمطار بالنفق.
وأكد استمرار رفع درجة الاستعداد والمتابعة المستمرة للروافع والمحطات والشبكات، ومتابعة جاهزية كافة محطات الصرف الصحي، للتأكد من تنفيذ خطة الصيانة ومتابعة فريق العمل بها، ومدى كفاءتهم في التعامل مع أي حالات طارئة.
عل الجانب الاخر كان قد قرر اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة تعطيل الدراسة غدًا السبت ٢١ نوفمبر ٢٠٢٠ بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الازهرية ( طلاب ومعلمون ) بنطاق مراكز إدكو ورشيد وكفر الدوار، نظرًا لسوء الأحوال الجوية وحفاظًا على سلامة أبنائنا الطلاب .
وأوضح محافظ البحيرة أنه يستثنى من ذلك القرار القيادات وأطقم العمل وفقًا للإحتياجات التى يحددها مديري المدارس والإدارات .
وكان الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الاسكندرية ، قد أصدر قرارًا بتعطيل الدراسة غدًا السبت بجميع كليات ومعاهد الجامعة بالحضور مع استمرارها اونلاين وفقًا للجداول الدراسية المعلنة بالكليات والمعاهد، نظرًا لحالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية والأمطار الرعدية الغزيرة التى تشهدها المحافظة وتستمر خلال الساعات القادمة وفقًا للمعلومات الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية وخرائط الطقس.
واستثنى القرار أيضا القيادات والأطقم الطبية بالمستشفيات الجامعية، الأمن الجامعي، والعاملين فى إدارات الصحة والسلامة المهنية، والنوباتجيات، وما يحدده عمداء الكليات والمعاهد وفق إحتياجات كلياتهم ومعاهدهم، وذلك حرصا على سلامة ابنائنا الطلاب واعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.