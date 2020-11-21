لمعرفة مدى جاهزية لمحطات.. زيارات ميدانية لرئيس شركة مياه الشرب بالبحيرة

أجرى المهندس محمد سعيد نشأت، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، عدد من الزيارات الميدانية مساء اليوم لبعض محطات وروافع الشركه للوقوف علي مدى جاهزية الروافع والمحطات.





واستمع لعرض عن استعدادات قطاع الصرف الصحى من السيارات والمعدات والعمال والفنيين والمهندسين.





وشدد على اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية لعمال الصرف والشبكات والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية.





ووجه رؤساء ومديرى الشبكات بالقيام بتطهير الشبكات وصفايات الأمطار أول بأول وعمل الصيانة اللازمة.





وتفقد نفق شبرا ومناطق تجمع الأمطار وتابع أعمال رفع مياه الأمطار و القيام بتنظيف صفايات الأمطار بالنفق.





وأكد استمرار رفع درجة الاستعداد والمتابعة المستمرة للروافع والمحطات والشبكات، ومتابعة جاهزية كافة محطات الصرف الصحي، للتأكد من تنفيذ خطة الصيانة ومتابعة فريق العمل بها، ومدى كفاءتهم في التعامل مع أي حالات طارئة.



