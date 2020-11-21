عقب اتهامات بالتنمر.. جونسون يدافع عن وزيرة داخليته





دافع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن وزيرة الداخلية بريتي باتل، رغم التحقيق في اتهامات بتنمرها على موظفيها الذي خلص إلى "مخالفتها القواعد بالصراخ في وجوه مأموريها وإهانتهم".





وورد في بيان عن الحكومة البريطانية: "جونسون لا يرى أن باتل انتهكت قواعد العمل. الشكاوى لم ترفع في ذلك الوقت، ولم تكن باتل على دراية بأثر تصرفاتها، كما أن الوزيرة اعتذرت على أي مضايقات تسببت بها".





وأضاف البيان: "رئيس الوزراء لديه ثقة كاملة في وزيرة الداخلية ويعتبر تلك المسألة الآن منتهية".





من جهته، قال فيليب روتنام وهو مسؤول كبير سابق أدت استقالته والاتهامات بأنه أقيل بشكل ظالم في فبراير الماضي لبدء التحقيق في سلوك باتل، إن "الشكاوى ضدها رفعت مرارا لها، ولم يطلب منه الإدلاء بشهادته".





وتسبب دفاع جونسون عن باتل في استقالة المستشار المستقل ألكس آلان الذي كتب تقريرا عن التحقيق.





وخلص التقرير إلى أن "باتل لم تف بالمعايير المنصوص عليها في قواعد العمل الوزارية التي تلزم الوزراء بمعاملة المسؤولين والموظفين باحترام".





وقالت صحيفة "تايمز" البريطانية إن آلان قام بالتحقق من مدى مراعاة أخلاقيات العمل من جانب وزيرة الداخلية. وفي تقريره النهائي، اتهم الوزيرة بإهانة مرؤوسيها وفرض مطالب عديمة الأساس عليهم، وخلق "أجواء خوف" في العمل.





واقتبست الصحيفة، مقطعا من النتائج التي توصل إليها المفتش: "في رأيي، لم تلتزم وزيرة الداخلية دائما بالمعايير العالية للقانون ... يمكن وصف بعض الأمثلة على سلوكها بأنه تنمر".





وكتبت الصحيفة، أن النشر أصبح ممكنا، بسبب التسريبات الإعلامية لمحتوى الوثيقة.





ووفقا للصحيفة، تبدو إقالة باتيل غير واردة، حتى بعد نشر هذه الفضيحة.



