أهم الأخبار.. ولاية جورجيا تحطم آمال ترامب.. محافظ القاهرة يحذر المواطنين: لا تخرجوا إلا للضرورة القصوى .. وقفزة جديدة في أعداد المصابين بـ كورونا

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ولاية جورجيا تحطم آمال ترامب بعد إعادة فرز الأصوات

نداء هام من محافظ القاهرة للمواطنين بسبب الأمطار

الأرصاد: موجة الطقس السيئ تنتهي في هذا اليوم ..تفاصيل

وزير التعليم: لست مصابا بـ كورونا والعمل مستمر ولو كره الكارهون

الذهب يرتفع 3 جنيهات بختام التعاملات.. عيار 21 بــ813 جنيها

قفزة جديدة.. الصحة: تسجيل 363 إصابة بـ كورونا.. و13 وفاة