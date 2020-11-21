صفاء أبوالسعود: الدولة تقوم بمشروعات عديدة لتطوير مواهب الأطفال

قالت الفنانة صفاء أبوالسعود، إن الدولة تقوم بعدد كبير من المشروعات والأنشطة التي تخص الأطفال لتطوير أدائهم وأفكارهم وعقولهم ولتطوير المواهب والأعمال الخاصة بها: "بيشوفوا الأطفال الموهوبة، والعقل السليم في الجسم السليم".





وأضافت "أبوالسعود"، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "مساء DMC" والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان والمذاع على فضائية "DMC"، أن النشاطات التي قد يقوم بها الأطفال في الفن والغناء جميعها طاقة تعطي الطفل القدرة على التفكير بشكل دائم وحتى لا يكون طفل متبلد أو حزين أو منطوي: "علشان يكون طفل سليم وعقليته سليمة".





وأوضحت أن المجتمع الفني به الكثير من المعوقات الخاصة بإنتاج أعمال خاصة بالطفل، حيث إن الكاتب الذي يقوم بالرواية للطفل يعتبره الجميع طفلا ويكون أجره أقل من الكبير، ولذا يفضل هؤلاء العمل في الأعمال الدرامية الكبيرة وليست للأطفال: "في أوروبا والعالم كله أفضل الكتاب الكبار بيكتبوا للطفل".





وأردفت:" هناك مجلات ساهمت بشكل كبير في حبنا للحيوانات منها مجلة ميكي وسمير بالإضافة إلى شخصية سندباد".





وكشف عن المعوقات التي تمنع الكاتب في مصر من الكتابة للإطفال، :" الأجور منخفضة ولا تغري الكاتب بكتابة هذا النوعية من الاعمال، مشيرة إلى أن هناك كتاب وملحنين عالميين يخاطبون الأطفال في أعمالهم.





وفي سياق آخر، أعلنت شركة إنتجرال، التابعة لمجموعة stc والرائدة في مجال الترفيه الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن إطلاقها خلال شهر نوفمبر 2020، مجموعة جديدة من البرامج المنوّعة والحصرية التي تلبّي متطلّبات وتفضيلات المشاهدين على منصّتها الترفيهية "جوّي TV" التي تتقدّم منصّات البث الترفيهي الرقمي عبر الإنترنت OTT.





وتتضمّن البرامج الجديدة الفيلم السعودي "مذكرة ابتزاز" الذي يجمع ما بين الدراما والجريمة، وبدأ عرضه على منصّة "جوّي TV" يوم 12 نوفمبر، أي قبل طرحه في صالات السينما، مما يجعلها الأولى في بث الإنتاج السعودي الجديد.





وكذلك، بدأت "جوّي TV" ببث عدد من الأفلام والمسلسلات الشهيرة أبرزها الفيلم الدرامي الكوميدي اللبناني "يوم إيه يوم لأ"، والكوميديا المصرية "يوم العرض"، بالإضافة إلى الدراما الكوميدية "جدو مشاكل".





وتقدّم "جوّي TV"، عبر خدمة الفيديو حسب الطلب، العديد من البرامج الحصرية والأصلية. كما تقدّم محتوى ترفيهي منوّع ما بين المسلسلات والأفلام المعروفة. إضافة إلى ذلك تبث "جوّي TV" قنوات مباشرة من الشبكات العالمية مثل STARZPLAY، FOX plus، OSN، Wide Khaliji، boomerang، إضافة إلى القنوات التلفزيونية المجانية والمشفّرة الدولية والإقليمية مثل أم بي سي، OSN، روتانا، وغيرها الكثير.