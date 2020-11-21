أستاذ استشعار عن بعد: الإغلاق الكامل للدولة بسبب كورونا قرار خاطئ

قال الدكتور هشام العسكري أستاذ الاستشعار عن بعد وعلوم نظم الأرض بجامعة تشابمان الأمريكية، إن الوضع الوبائي الحالي في مصر يشبه نهاية شهر إبريل الماضي.





وتابع العسكري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان مقدم برنامج "مساء DMC" والمذاع عبر قناة "DMC"، أن الجائحة بدأت في شهر مارس الماضي في مصر، وعلى إثر ذلك تواصل عدد من الأطباء والعلماء في الخارج مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وفي أواخر شهر يوليو كان من المؤكد الوصول لـ100 ألف حالة إصابة وعدم عبور الـ140 ألف إصابة: "لما كنا بنتكلم على الأرقام كنا بنتكلم على نماذج لوجيستية في تعداد المصابين، وكانت متوافقة مع النماذج التي توقعناها".





وأوضح" أن الإغلاق الكامل الذي يحدث على كافة الدولة هو قرار خاطئ، حيث إن المشكلات الاقتصادية التي ستصيب المواطنين تكون أكبر من خطر الوباء عليهم، ويجب التعامل بمسؤولية من الدولة ومسؤولية من الشخص ذاته، وفي حال تم العمل كفريق واحد سيتم عبور تلك الأزمة.





ونوه إلى أنه كاليفورنيا يتم وضع عدد من المحاذير حال وصلت أعداد مصابي فيروس كورونا لتعداد معين، وعلى إثر ذلك يتم تطبيق نظم التعليم عن بعد وإغلاق الولاية: "أمريكا الأعداد فيها ضخمة بسبب كورونا لعدد الفحوصات اللي بتتم في أمريكا".





علنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، عن خروج 121 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 101685 حالة حتى اليوم.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 363 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.





وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 112318 حالة من ضمنهم 101685 حالة تم شفاؤها، و 6521 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

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