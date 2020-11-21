ودع أحباءه برسالة مؤثرة.. وفاة طبيب بالكورونا من الفريق الطبي بمستشفى الصدر في دمنهور

شهدت محافظة البحيرة، اليوم السبت، حالة وفاة جديدة لأحد أبطال الجيش الأبيض، حيث توفي الدكتور أحمد ماضي استشاري أمراض الرئة بمستشفى الصدر دمنهور ، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.





ونعى جميع العاملون في مستشفى الصدر بدمنهور، الدكتور أحمد ماضي، خلال مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، داعين المولى عز وجل إن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان.





وتداول الفريق الطبي بالمستشفى، خلال صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، آخر رسائله قبل أن يلقى أنفاسه الأخيرة نصها الآتي:- " وبينما أنا راقد علي سريري بالعناية المركزة، أكافح كي أتنفس الهواء بصعوبة، وأعاني من ألم رهيب ينهش كل قطعة من جسدي، الذي لم يبق فيه شىء غير متصل بأنابيب و خراطيم، أراقب نظرات زملائي من الأطباء و الممرضين ما بين خوف و رجاء، و تحركات سريعة و مضطربة لتجهيز جهاز التنفس الصناعي لهبوط حاد في نسبة الاوكسيجين بالدم، وانا أعلم فشل جهازي التنفسي الرباني في العمل هو بداية الطريق إلى نهايتى المحتومة طالما شاهدتها من قبل، وأنا الطبيب المسؤول عن علاج هذا المرض، وأستطيع أن أري نهايته الآن بوضوح، منذ أيام ودعت زميلا لي كان يرقد علي بعد خطوات مني و كان قد سبقني إلي ما أنا ذاهب إليه الآن، لست والله خائفًا الآن، فأنا أشهد الله بأني لم أقصر في أداء الواجب و تحمل الأمانة، وأرجو من الله أن يتقبلها خالصة لوجهه الكريم، وأن يجعل عملنا ومرضنا هذا في ميزان حسناتنا يوم نلقاه، كل ما أرجو إن بادر بي الأجل وحانت لحظة الفراق أن يتكفل الله برعايته وحفظه أسرتي وأطفالي الذين افتقدهم بشدة، ويعتصر قلبي فراقهم، وصيتي إليك يا الله أطفالي الذين لن أفرح بهم وأن تذكروني إخوتي بكل جميل ولا تنسوني من صالح دعائكم".







يذكر أن سجلت محافظة البحيرة، مساء أمس ، الضحايا الثانية في صفوف المعلمين، عقب وفاة علي محمد خرابة مدرس لغة عربية بمدرسة إدكو الإعدادية العامة بنات، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.





ونعى العاملون بمدرسة إدكو الإعدادية العامة بنات، خلال صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، علي محمد خرابة مدرس اللغة العربية، الذي توفي متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.





وكان قد نعي العاملون بمدرسة تفتيش برادة ، من خلال صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صباح اليوم، إبراهيم سلامة مدير المدرسة، والذي توفي صباح اليوم ، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

يذكر أيضا شهدت محافظة البحيرة، خلال الأيام الماضية، وفاة ٣ مديري مدارس، متأثرا بالإصابة بفيروس كورونا المستجد في مراكز (دمنهور، ادكو، كفر الدوار).

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أوضح الدكتور عبد الفتاح محمد بكري نجل مدير مدرسة أحمد زويل الثانوية بنين بمدينة دمنهور، أن والده توفي أثر إصابته بفيروس كورونا فجر الجمعة الماضية، لافتًا إلى أنه أصيب في منتصف شهر أكتوبر الماضي بعد إصابة والدته.





أشار إلى أن بدأت ظهور الأعراض بضيق في التنفس ثم تم عمل الفحوصات اللازمة للإطمئنان على صحته والتأكد من الإصابة وإجراء الحجر المنزلي له حتى تدهور حالته الصحية ونقله إلى العناية المركزة بمستشفى الصدر بدمنهور حتى لقي أنفاسه الأخيرة بعد نقص نسبة الأكسجين في الجسم.

وأكد نجل مدير المدرسة، أن والده لم يصيب أثناء عمله وانه أصيب بسبب نقل العدوى من والدته، موضحًا أنه عقب ظهور أعراض المرض عليه طلب إجازة من العمل حفاظًا على صحة الطلاب و العاملين، مشيرًا إلى أن والده كان مخلصا في عملة ويعمل ليلا ونهارا وفي أيام الإجازات الرسمية.





كما نعي العاملون بمدرسة إدكو الثانوية الزراعية، من خلال الصفحة الرسمية للمدرسة، المهندس السيد دحروج مدير المدرسة، والذي توفي أمس الإثنين ، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.





وقدم المعلمين والمعلمات في مدرسة مرزوق السيد مرزوق بمركز كفر الدوار، نعي خلال صفحاته الشخصية، محمود الحسيني مدير المدرسة، الذي توفي متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.