أحد ضحايا سفاح الجيزة: اتجوز باسمي وخلف عيال وأنا كنت في السعودية.. فيديو

قال المهندس محمد محروس، أحد ضحايا سفاح الجيزة، إنه كان يجلس يشاهد التليفزيون كما يفعل دائما ويتابع برامج التوك شو وإذا به يتفاجئ بمكالمة هاتفية من إحدى زوجات سفاح الجيزة وتقول ان محمد محروس كان يستأجر شقة في الإسكندرية.





وأضاف «محروس» خلال تصريحات تليفزيونية لقناة إم بي سي مصر، أن رئيس مباحث قسم الهرم قام باستدعائه حتي يأخذ أقواله فيمن ينتحل شخصيته وصفته، موضحا أن رئس المباحث قام بطمأنته بعد أخذ أقواله.





وتابع أحد ضحايا سفاح الجيزة، أن هذا السفاح يتم التحقيق معه في الوقت الحالي بسبب القضايا التي عرفت وهناك قضايا أخري لم تعرف حتي الآن، مشيرا إلى أن السفاح قام بالزواج عام ٢٠١٧ منتحلا شخصيته وصفته.





وأوضح المهندس محمد محروس، أن سفاح الجيزة قام بالزواج ٣ مرات بأسمه وتسمية أطفاله باسمه ايضا، مضيفا أن هناك إحدي السيدات ضحايا السفاح ذهبوا إلى أهله ولكن أهله لم يستقبلوها ولم يسمعوا منها بسبب أنه كان في السعودية منذ عام ٢٠١٦ حتي عام ٢٠٢٠.





وعرض الإعلامي أسامة كمال بعض الفيديوهات الجديدة الخاصة بسفاح الجيزة، معلقا "السفاح بعد ما قتل ٣ أشخاص سافر الإسكندرية واتجوز صيدلانية هناك".





متابعا: "اشتري سلسلة محلات في منطقة المنتزه بالإسكندرية منتحلا صفة "رضا" القتل وليس شخصه، مشيرا إلى أنه تزوج الصيدلانية وأنجب طفلا منها وسرق مجوهراتها".





ومن جانبه قال ناصر محمد عبد اللطيف، شقيق ضحية سفاح الجيزة، إن قاتل شقيقة كان صديقا له منذ الطفولة وكان أخيه يأتمن صديقه علي جميع أملاكه في العقارات ويديرها ويأجرها ويعطي له الإيجار شهريا.





وأضاف «عبد اللطيف» خلال مداخلة هاتفية في برنامج "٩٠ دقيقة" المذاع على قناة "المحور" الفضائية، أن القاتل خريج كلية الحقوق وكان يعمل في فتح مكتبات وكان القتيل شريكا له في تلك المكتبات وعقارات أخرى.





وتابع شقيق ضحية سفاح الجيزة، أن المجني عليه كان خريج كلية الهندسة وذهب للعمل بالخارج في السعودية، مشيرا إلى أن شقيقه كان يأتمن القاتل ويثق به بدرجة كبيرة.





وأوضح ناصر محمد عبد اللطيف، أن في عام ٢٠١٥ اكتشف شقيقه أن هناك تلاعبا في أمواله من جانب صديقه فقرر العودة إلي مصر لكشف تلك الألاعيب، وبالفعل ذهب إلي مصر واستقبله صديقه في المطار ليأخذه إلي منزله ومن ثم تم غلق هاتف شقيقه.



