هيسبب مشاكل.. عضو الحزب الجمهورى: ترامب لن يترك الحكم بسهولة.. فيديو

قال أحمد صوان، عضو اللجنة الاستشارية للحزب الجمهورى بالكونجرس سابقا، إنه ليس من مشجعي تصرفات ترامب الأخيرة، معقبا: ما فعله ترامب يؤثر بالسلب على أمريكا، كما أنه يوجد عدد كبير من المواطنين الامريكيين رافضين لفكرة رفض ترامب لنتائج الانتخابات.

وأضاف "صوان" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "خبر اليوم" المذاع على قناة "أون أي"، معظم الأمريكيين لا يقتنعون بفكرة تزوير الانتخابات، فمن الصعب جدا تزويرها في المجتمع الأمريكي، معقبا: لم يذكر من قبل أن تم التدخل في نتائج الانتخابات بالتزوير.

وأكمل: هناك محاولات منذ فترة من قبل روسيا من أجل إضعاف أمريكيا، معقبا: ما يحدث في أمريكيا الآن سيؤدي إلى إسقاطها على المدي البعيد، مشيرا إلى أن ترامب قام بعمل الكثير من المفارقات مع أوروبا وحلف الناتو.

وأوضح أتوقع أن روسيا وعدة مخابرات كانت وراء هجامات 11 سبتمر، معقبا: هناك العديد من المخابرات تحاول خلخلة النظام الأمريكي، كما أنهم يحاولون أن يظهروا أن أمريكيا ليس لديها ديمقراطية.

وتابع: استمرار ترامب في الحكم حتى يوم 20 يناير سيضر أمريكا، وهناك محاولات لإزاحت ترامب من الحكم، وهو امر متاح في الدستور الأمريكي، معقبا: "لا اتوقع أن يترك ترامب الحكم بسهولة..هيسبب مشاكل".

وفي سياق آخر، قال المستشار القانوني لحملة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إن الانتخابات "انتهت" والجميع يعلم ذلك.





وأضاف بوب باور مستشار بايدن، أن حملة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب في وضع قانوني ميؤوس منه.





وأوضح مستشار بايدن، في إيجاز صحفي أن الدستور الأمريكي لا يسمح بما يريده دونالد ترامب لإلغاء التصويت في ولاية ميشيجان.





وشن باور هجوما حادا على حملة ترامب قائلا إنهم لا يخسرون الدعاوي القضائية فقط بل يفقدون محاميهم أيضا.





وأكد مستشار الرئيس الأمريكي المنتخب أن الادعاءات السياسية التي تقدمها حملة ترامب "سخيفة وكوميديا مطلقة"، مشيرا إلى خسارتهم 28 قضية حتى الآن.





وأشار باور إلى أنه لا توجد أي وسيلة لترامب في محاولة لقلب الطاولة وتغيير نتائج الانتخابات، منتقدا تدخل إدارة ترامب في السلطات التشريعية بشكل غير دستوري.





كانت تقارير إعلامية أفادت بأن ترامب دعا مشرعين من ولاية ميشيجان إلى البيت الأبيض في محاولة لتقويض العملية الانتخابية.





وأكد أن حملة ترامب تحاول بشتى الطرق عرقلة مصادقة الولايات على نتائج الانتخابات.



