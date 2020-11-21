كورونا يقتل أسرة كاملة.. شاهد صور لـ3 توابيت متجاورة تهز العالم





توفيت الأم وتدعى «جلاديس لويس» 74 عامًا، وابنيها الشابين «دين» 44 عامًا «ودارين» 42 عامًا من بنتري جنوب ويلز في بريطانيا في غضون 5 أيام فقط تفصلهم عن بعضهم البعض.





خسرت جلاديس وابنها الأصغر المصاب بمتلازمة "داون" معركتهما ضد فيروس كورونا في العناية المركزة داخل مستشفى رويال جلامورجان.





بينما تم العثور على دين وهو أب لثلاثة أطفال متوفيًا داخل منزله في منطقة تريوتشي القريبة وأعلنت وفاته بفيروس كورونا بعد فترة وجيزة.





دعت الأسرة الناس إلى ضرورة مكافحة تفشي المرض من خلال اتباع القواعد حيث يرتدي المشيعون المتباعدون اجتماعيًا أقنعة واقية في الشوارع خارج كنيسة القديس بطرس في بينتر، حيث قرروا إقامة الجنازات في نفس الوقت حتى يكون الثلاثة معًا.





وقد ناشد الأب متألمًا في رجاء للناس بأن يلتزموا بالإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، قائلًا: "لا أريد لأحد أن يمر بنفس التجربة التي مررت بها".





حيث فقد الأب زوجته وابنيه الوحيدين خلال أسبوع واحد في تجربة مريرة أراد أن تكون عبرة لسكان العالم من أجل اتخاذ جميع التدابير اللازمة في مواجهة تفشي المرض.





ويقول الأب بأن ابنه دارين لطالما أحب الحياة، والموسيقى، رغم إصابته بمتلازمة داون إلا أنه كان من أكبر مشجعي رياضة كرة القدم، لكنه كان ضحية سهلة للفيروس القاتل.





التزم مشيعو الجنازة التي ضمت 3 توابيت في مشهد أليم بقواعد التباعد الاجتماعي، وارتدوا الأقنعة الواقية في الشوارع خارج كنيسة القديس بطرس في بينتر، حيث قرروا إقامة الجنازات في نفس الوقت حتى يكون الثلاثة معًا جنبا إلى

جنب كما كانوا دائما.





وكان الخبراء قد حذروا من خطورة الموجة الثانية لفيروس كورونا، خاصة بعد وجود أنباء عن إصابة عدة أشخاص حول العالم بالمرض مرتين، وهو الأمر الذي بدأ خطيرا لعدم وجود مناعة دائمة ضد المرض.





أثرت صور لـ3 توابيت متجاورة في نفوس العالم، بعد جنازة أقيمت لـ3 أفراد من نفس العائلة ماتوا فجأة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد.