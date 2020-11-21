مولودية وجدة يعلن رغبة وادي دجلة في التعاقد مع إسماعيل خافي هداف الفريق

أعلن نادي مولودية وجدة المغربي، بيانًا رسميًا، أكد فيه عن وجود عرضًا رسميًا من جانب فريق وادي دجلة لضم هداف الفريق إسماعيل خافي خلال فترة الانتقالات الصيفية.





وأفاد بيان الفريق المغربي والذي أصدر عبر "فيسبوك"، أن الخافي لديه عقدًا مع مولودية وجدة حتى عام 2022.





وأوضح النادي المغربي خلال بيانه، أنه سيصدر تطورات هذه الصفقة إذا تم الاتفاق مع نادي وادي دجلة على ضم صاحب الـ25 عامًا.





ويعتبر خافي أحد أهم أوراق مولودية وجدة على المستوى الهجومي خلال الموسم المنقضي بعدما سجل 8 أهداف حيث يأتي في وصافة هدافي فريقه خلف نوح السعداوي والذي انتقل مؤخرًا لفريق الرجاء البيضاوي.





جدير بالذكر أن نادي وادي دجلة دعّم خطوطه الهجومية بالتعاقد مع صلاح أمين قادمًا من مصر المقاصة، في المقابل رحل الثنائي المغربي عبد الكبير الوادي والتونسي رفيق كابو إلى صفوف سموحة.





وفى سياق آخر أعلن ماجد سامي، مالك أندية وادي دجلة، منذ قليل نهاية مشواره مع النادي، دون الكشف عن تفاصيل حتى الآن.





وكتب سامي في تدوينه عبر صفحته الرسمية، بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قائلا: "لأن لكل بداية نهاية، أعلن اليوم انتهاء رحلة 18 سنة من الكفاح، وداعًا وادي دجلة".





ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة معسكرًا مغلقًا، اليوم الجمعة، استعدادًا للموسم الجديد، الذي سينطلق الشهر المقبل.





ويأمل بابافاسيليو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، في تجهيز جميع اللاعبين، قبل بداية الموسم الجديد، حيث يسعى الفريق الدجلاوي لتقديم مستوى جيد خلال هذا الموسم، بعيدًا عن المستوى المذبذب الذي ظهر به الفريق خلال الموسم الماضي، حيث كان يقترب من الهبوط.





وخاض فريق وادي دجلة مباراة ودية، مساء أمس، أمام نظيره غزل المحلة، في المباراة التي جمعتهما على ستاد الأهلي We السلام التي انتهت بالتعادل الإيجابي بينها بهدف لكل فريق.





ووضع بابافاسيليو برنامجًا بدنيًا قويًا لتجهيز جميع اللاعبين، حيث سيخوض الفريق الدجلاوي 3 مباريات ودية خلال معسكر الفريق، لتجهيز جميع اللاعبين، استعدادًا للموسم الجديد من مسابقة الدوري المصري الممتاز.



