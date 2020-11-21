على جهاز التنفس.. أفعى كوبرا تعض مصابا بكورونا.. صور





دخل «إيان جونز» العناية المركزة بعدما عضه ملك كوبرا أسود في جودبور بـ راجستان في شمال غرب البلاد، وذلك أثناء محاولته النجاة من فيروس كورونا المستجد.





يعيش إيان في جزيرة وايت بالهند مع أسرته وعمل كممرض سابق، بهدف القيام بأعمال خيرية، يقول ابنه سيب: "لم يكن قادرًا على العودة إلى الوطن بسبب الوباء وكأسرة فهمنا رغبته بالاستمرار في دعم المحتاجين".





"كنا قلقين بشأنه، وبعد ذلك عندما سمعنا أنه عانى أيضًا من لدغة ثعبان مميتة على رأس كل ما مر به، وقعت الصدمة علينا كالصاعقة".





وأضاف ابنه: "حالته الآن مستقرة على الرغم من إصابته بالشلل في ساقيه والعمى، وكلاهما نأمل أن يكون مؤقتًا، لكن من الواضح أنه سيحتاج إلى البقاء في المستشفى هناك لبعض الوقت".





وامتن ابنه لزملاء أبيه في الهند ومعارفه الذين تجمعوا حوله في وقت شدته، كما فعل بالفعل معهم بالضبط، ووصف والده بأنه "مقاتل"، بعد أن أصيب بالفعل بالملاريا وحمى الضنك، ويأمل أن يكون العمى والشلل مؤقتين.









تطبيقًا للمثل الشعبي "يطلع من نقرة يقع في حفرة"، تعرض رجل لعضة أفعى "كوبرا" أثناء مكافحته لـ فيروس كورونا داخل مستشفى هندي، مما نتج عنه إصابته بالعمى والشلل أيضًا.



كان إيان جونز قد سافر إلى الهند بعرض القيام ببعض الأعمال الخيرية، ومع اجتياح فيروس كورونا المستجد العالم، وكغيره من دخل «إيان جونز» العناية المركزة بعدما عضه ملك كوبرا أسود في جودبور بـ راجستان في شمال غرب البلاد، وذلك أثناء محاولته النجاة من فيروس كورونا المستجد.

يعيش إيان في جزيرة وايت بالهند مع أسرته وعمل كممرض سابق، بهدف القيام بأعمال خيرية، يقول ابنه سيب: "لم يكن قادرًا على العودة إلى الوطن بسبب الوباء وكأسرة فهمنا رغبته بالاستمرار في دعم المحتاجين".

"كنا قلقين بشأنه، وبعد ذلك عندما سمعنا أنه عانى أيضًا من لدغة ثعبان مميتة على رأس كل ما مر به، وقعت الصدمة علينا كالصاعقة".

وأضاف ابنه: "حالته الآن مستقرة على الرغم من إصابته بالشلل في ساقيه والعمى، وكلاهما نأمل أن يكون مؤقتًا، لكن من الواضح أنه سيحتاج إلى البقاء في المستشفى هناك لبعض الوقت".

وامتن ابنه لزملاء أبيه في الهند ومعارفه الذين تجمعوا حوله في وقت شدته، كما فعل بالفعل معهم بالضبط، ووصف والده بأنه "مقاتل"، بعد أن أصيب بالفعل بالملاريا وحمى الضنك، ويأمل أن يكون العمى والشلل مؤقتين.



كان إيان جونز قد سافر إلى الهند بعرض القيام ببعض الأعمال الخيرية، ومع اجتياح فيروس كورونا المستجد العالم، وكغيره من المغتربين عن أوطانهم لم يستطع جونز العودة إلى بريطانيا مع فرض الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي الفيروس.

وقرر البقاء لمساعدة كل من يحتاجه في جزيرة وايت، قبل أن يلتقط الفيروس ويدخل في صراع مع المرض، انتهى بعضة ثعبان ملك الكوبرا داخل المستشفى والتي أصابته بالعمى والشلل.

ولم يجد جونز حوله في منحته إلا من ساعدهم خلال عمله الخيري، حتى استقرت حالته، حيث تأمل عائلته وفقا لابنه بحسب الدايلي ميل أن تكون الإصابات مؤقتة، ويعود إليه بصره وحركته قريبا، ويستطيع النجاة من الفيروس كما نجى من العديد من الأمراض الفتاكة. عن أوطانهم لم يستطع جونز العودة إلى بريطانيا مع فرض الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي الفيروس. عن أوطانهم لم يستطع جونز العودة إلى بريطانيا مع فرض الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي الفيروس.





وقرر البقاء لمساعدة كل من يحتاجه في جزيرة وايت، قبل أن يلتقط الفيروس ويدخل في صراع مع المرض، انتهى بعضة ثعبان ملك الكوبرا داخل المستشفى والتي أصابته بالعمى والشلل.

تطبيقًا للمثل الشعبي "يطلع من نقرة يقع في حفرة"، تعرض رجل لعضة أفعى "كوبرا" أثناء مكافحته لـ فيروس كورونا داخل مستشفى هندي، مما نتج عنه إصابته بالعمى والشلل أيضًا.