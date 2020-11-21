ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

لاعب الزمالك المصاب بالسرطان: محدش بيسأل فيا..أحتاج أكثر من 30 ألف شهريا

السبت 21/نوفمبر/2020 - 06:39 ص
سعد محمد، لاعب نادي
سعد محمد، لاعب نادي الزمالك
Advertisements
محمد رشاد
كشف سعد محمد، لاعب نادي الزمالك الشاب المصاب بالسرطان، أخر تطورات رحلته العلاجية من المرض الذي يعاني منه.

وقال سعد محمد في تصريحات تلفزيونية: " علاجي في سنة ونصف من السرطان بتكاليف باهظة، وأتعالج على نفقة الدولة وأتناول أدوية من الخارج بـ"30 ألف" جنيه".

وأضاف: " الزمالك ماطل في تحمل تكاليف علاجي بالسرطان رغم تقديمي تقرير شامل، وإسماعيل يوسف هو الوحيد الذي تدخل من الزمالك لمساعدتي في رحلة علاجي".

وأتم: " شيكابالا وطارق حامد تواصلان معي من الزمالك ودلوقتي "محدش بيسأل فيا، توقعت تواصل الدكتور أشرف صبحي معي لحل أزمتي الصحية".

وسيكون الفريق الأول لكرة القدم  بنادي الزمالك فى الساعة الثامنة مساءًا على موعد مع مواجهة نادي مصر على ستاد السويس الجديد فى إطار ربع نهائي كأس مصر .

وعلى أرض الواقع يعد فريق الزمالك في السنوات الأخيرة ملكًا متوجًا على عرش كأس مصر فقد حدد 6 من أخر 10 نسخ للبطولة حتى أصبح الفارق مع الأهلي ضيقًا للغاية بتتوجيه باللقب للمرة الـ27 في تاريخه بالمسابقة.

لكن مواجهات الفارس الأبيض أمام نادي مصر التي لم تتجاوز حدود بطولة الدوري موسم 2019-2020، لم تبتسم لحامل لقب الكأس فقد انتهى الدور الأول بالتعادل 1-1، والثاني بدون أهداف.

وسيقود محمد عاشور مباراة الزمالك ونادي مصر؛ حيث سيساعده كلًا من نور سعيد وماجد المليجي ومحمد عبدالعزيز حكمًا رابعًا، فيما سيكون محمود بسيوني حكم فيديو وصبري إبراهيم مساعد حكم فيديو.

وافق ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب تحت 20 عاما على انضمام أسامة فيصل مهاجم المنتخب والزمالك إلى معسكر فريقه بمدينة السويس.

وأوضح اتحاد الكرة أن منتخب الشباب وافق على الانضمام إلى معسكر فريقه في مدينة السويس قبل خوض مباراة نادي مصر.

وأبلغ عادل محفوظ المدير الإداري لمنتخب الشباب، ربيع ياسين بطلب الزمالك لضم اللاعب، ليوافق المدرب على الفور ويمنح لاعبه الضوء الأخضر بالانضمام لمعسكر الفريق بالسويس.

وسوف يتلقي الزمالك غريمه التقليدي نادي الأهلي، الجمعة المقبلة في نهائي بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري، حيث يلتقى لأول مرة فريقان من بلد واحد في نهائي دوري أبطال أفريقيا للأندية أبطال الدوري.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

منتخب شباب مصر يواجه الديوانية العراقي وديا

ربيع ياسين يوافق على خروج لاعب الطلائع من المعسكر لخوض مباراة الأهلي

تفاصيل قرار ربيع ياسين باستبعاد ثنائي دجلة من منتخب الشباب

ربيع ياسين يوافق على مشاركة إبراهيم عادل ومحمود صابر في تدريبات بيراميدز

عصام عبدالفتاح يشرح للاعبي منتخب الشباب تعديلات قوانين التحكيم الجديدة

منتخب الشباب يواجه السويس وديا استعدادا لدورة تونس

ترشيحاتنا

بالدليل.. الأعلى للآثار: الشائعات حول طول المصريين القدماء غير صحيح.. فيديو

هل أصيب بكورونا؟ بوتين يتعرض لنوبة سعال حادة على الهواء.. شاهد

موكوكو.. معجزة بروسيا دورتموند الذي ينتظرها العالم

كورونا يقتل أسرة كاملة.. شاهد صور لـ3 توابيت متجاورة تهز العالم

محافظ البحيرة يقرر تعطيل الدراسة غدا بـ 3 مراكز | تحديث

سرقت عربية والدى وعملت حادثة.. كواليس من طفولة كريم عبد العزيز

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علماء يحولون اللحوم البشرية إلى وجبات خفيفة في المستقبل

على جهاز التنفس.. أفعى كوبرا تعض مصابا بكورونا.. صور

مثل فلويد.. عامل بناء يركع بركبته على رقبة محتج في بريطانيا