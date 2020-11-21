لاعب الزمالك المصاب بالسرطان: محدش بيسأل فيا..أحتاج أكثر من 30 ألف شهريا

كشف سعد محمد، لاعب نادي الزمالك الشاب المصاب بالسرطان، أخر تطورات رحلته العلاجية من المرض الذي يعاني منه.
وقال سعد محمد في تصريحات تلفزيونية: " علاجي في سنة ونصف من السرطان بتكاليف باهظة، وأتعالج على نفقة الدولة وأتناول أدوية من الخارج بـ"30 ألف" جنيه".
وأضاف: " الزمالك ماطل في تحمل تكاليف علاجي بالسرطان رغم تقديمي تقرير شامل، وإسماعيل يوسف هو الوحيد الذي تدخل من الزمالك لمساعدتي في رحلة علاجي".
وأتم: " شيكابالا وطارق حامد تواصلان معي من الزمالك ودلوقتي "محدش بيسأل فيا، توقعت تواصل الدكتور أشرف صبحي معي لحل أزمتي الصحية".
وسيكون الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فى الساعة الثامنة مساءًا على موعد مع مواجهة نادي مصر على ستاد السويس الجديد فى إطار ربع نهائي كأس مصر .
وعلى أرض الواقع يعد فريق الزمالك في السنوات الأخيرة ملكًا متوجًا على عرش كأس مصر فقد حدد 6 من أخر 10 نسخ للبطولة حتى أصبح الفارق مع الأهلي ضيقًا للغاية بتتوجيه باللقب للمرة الـ27 في تاريخه بالمسابقة.
لكن مواجهات الفارس الأبيض أمام نادي مصر التي لم تتجاوز حدود بطولة الدوري موسم 2019-2020، لم تبتسم لحامل لقب الكأس فقد انتهى الدور الأول بالتعادل 1-1، والثاني بدون أهداف.
وسيقود محمد عاشور مباراة الزمالك ونادي مصر؛ حيث سيساعده كلًا من نور سعيد وماجد المليجي ومحمد عبدالعزيز حكمًا رابعًا، فيما سيكون محمود بسيوني حكم فيديو وصبري إبراهيم مساعد حكم فيديو.
وافق ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب تحت 20 عاما على انضمام أسامة فيصل مهاجم المنتخب والزمالك إلى معسكر فريقه بمدينة السويس.
وأوضح اتحاد الكرة أن منتخب الشباب وافق على الانضمام إلى معسكر فريقه في مدينة السويس قبل خوض مباراة نادي مصر.
وأبلغ عادل محفوظ المدير الإداري لمنتخب الشباب، ربيع ياسين بطلب الزمالك لضم اللاعب، ليوافق المدرب على الفور ويمنح لاعبه الضوء الأخضر بالانضمام لمعسكر الفريق بالسويس.
وسوف يتلقي الزمالك غريمه التقليدي نادي الأهلي، الجمعة المقبلة في نهائي بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري، حيث يلتقى لأول مرة فريقان من بلد واحد في نهائي دوري أبطال أفريقيا للأندية أبطال الدوري.