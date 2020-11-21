لاعب الزمالك المصاب بالسرطان: محدش بيسأل فيا..أحتاج أكثر من 30 ألف شهريا

وسيكون الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فى الساعة الثامنة مساءًا على موعد مع مواجهة نادي مصر على ستاد السويس الجديد فى إطار ربع نهائي كأس مصر .





وعلى أرض الواقع يعد فريق الزمالك في السنوات الأخيرة ملكًا متوجًا على عرش كأس مصر فقد حدد 6 من أخر 10 نسخ للبطولة حتى أصبح الفارق مع الأهلي ضيقًا للغاية بتتوجيه باللقب للمرة الـ27 في تاريخه بالمسابقة.





لكن مواجهات الفارس الأبيض أمام نادي مصر التي لم تتجاوز حدود بطولة الدوري موسم 2019-2020، لم تبتسم لحامل لقب الكأس فقد انتهى الدور الأول بالتعادل 1-1، والثاني بدون أهداف.



