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رياضة

عصام الحضري يستعرض عضلاته من إحدى صالات الجيم

السبت 21/نوفمبر/2020 - 07:02 ص
صدى البلد
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ميرنا محمود
نشر عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق صورة جديدة من خلال خاصية الاستوري  عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام 

وظهر عصام الحضري وهو يستعرض عضلاته من احدي صالات الجيم 

وكان قد أعلن حارس مرمى منتخب مصر السابق، عصام الحضري، عن اعتزاله كرة القدم نهائيًا.

 وأوضح تقرير قناة الغد، أن الحضري حرس مرمى منتخب مصر طوال سنوات عمره، وحصد 38 لقبًا و6 إنجازات على المستوى الشخصي لم يسبقه حارس مرمى من قبل، ويعد أكثر حراس مرمى منتخب مصر مشاركة في المباريات الدولية برصيد 159 مباراة.
 
وأضاف التقرير أن الحضري يعد واحدًا من أكبر اللاعبين سنًا، وتم اختياره ضمن قائمة منتخب مصر للمُشاركة في كأس العالم 2018 في روسيا، وأصبح أكبر حارس تم اختياره للقائمة في تاريخ بطولة كأس العالم.
 
وأعلن الحضري اعتزاله كرة القدم عددا من المرات لكن سرعان ما يعود للملاعب من جديد، وكتب الحضري، على تويتر، "دوام الحال من المحال، ولو دامت لغيرك ما وصلت إليك، كلام كتير تناثر في الأيام اللى فاتت عن انضمامي لهذا النادي وذاك، ومع الاحترام الكامل لكل الأندية، فأنا صادق مع نفسي، خاصة في اللحظات التي أتخذ فيها القرارات الصعبة، فأنا أعلن وبوضوح شديد أنني قررت اعتزال كرة القدم نهائيًا".

جدير بالذكر أن "نادي زد " الرياضي قدم عرضًا لضم عصام الحضري كحارس مرمى للفريق، لكن فشلت المفاوضات لعدم الاتفاق بين الطرفين.

وعلق الكابتن عصام الحضري حارس مرمي المنتخب المصري والنادي الأهلي  السابق على قرار اعتزاله لعب كرة القدم الذى كشف عنه امس عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي تويتر. 

ونشر عصام الحضري صورة له مع الكؤوس والبطولات التي حصل عليها وعلق   قائلا:  "بدأت من الصفر.. وضعت حلما وحاربت لأجله ودائما كان الطموح أسمى أهدافي.. وسيظل الطموح قائدي لكتابة تاريخ جديد بعد اعتزالي كرة القدم". 

وعلق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على إعلان عصام الحضري، حارس مرمى المنتخب الوطني السابق، اعتزاله لعب كرة القدم رسميًا، اليوم الأربعاء.

وكتب الحساب الرسمي لـ"كاف" عبر "تويتر": "الأسطورة المصرية عصام الحضري، يُعلق قفازه بعد مسيرةٍ حافلة بالإنجازات والبطولات استمرت لأكثر من 25 عامًا.. يا لها من مسيرة".

وذكر فيفا عبر موقعه الإلكتروني الرسمي أن الحارس الأسطوري عصام الحضري أعلن اعتزاله كرة القدم نهائيا بعد سنوات من العطاء مع المنتخب المصري وجميع الفرق التي دافع عن ألوانها، حيث قرر التحول إلى ميدان التدريب عن عمر 47 عاما.
عصام الحضري يستعرض عضلاته من إحدى صالات الجيم
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