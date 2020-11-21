هاشتاج النجمة التاسعة يا شحات يتصدر الترند.. ريهام سعيد توجه رسالة لجمهورها.. والإعلامي محمد موسى يشيد بـ موقع صدى البلد









دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #النجمة التاسعة يا شحات و جاء ذلك لدعم و تشجيع حسين الشحات لاعب النادي الأهلي قبل أيام من النهائي الأفريقي.





فى إطار حرص الموقع الاخباري لصدي البلد على خدمة المواطنين بإرسال وتوصيل رسائلهم وشكاواهم إلى المسئولين عن طريق الرسائل النصية أو الفيديوهات ، والعمل علي سرعة حلها ومساعدة اكبر عدد من المواطنين .











نشر المطرب عمر كمال، صورة جديدة له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"





نشرت الفنانة ريم البارودي صورا جديدة عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".









نشرت الإعلامية ريهام سعيد صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".





نشرت الفنانة رانيا يوسف صورا جديدة لها من امام الاهرامات عبر خاصية الأستوري على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية: