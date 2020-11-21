ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

هاشتاج النجمة التاسعة يا شحات يتصدر الترند.. ريهام سعيد توجه رسالة لجمهورها.. والإعلامي محمد موسى يشيد بـ موقع صدى البلد

السبت 21/نوفمبر/2020 - 08:07 ص
صدى البلد
Advertisements
ميرنا محمود
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية:


دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج  #النجمة التاسعة يا شحات و جاء ذلك لدعم و تشجيع  حسين الشحات لاعب النادي الأهلي قبل أيام من النهائي الأفريقي.

فى إطار حرص الموقع  الاخباري لصدي البلد على خدمة المواطنين بإرسال وتوصيل رسائلهم وشكاواهم إلى المسئولين عن طريق الرسائل النصية أو الفيديوهات ، والعمل علي سرعة حلها ومساعدة اكبر عدد من المواطنين .



نشر المطرب عمر كمال، صورة جديدة له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"

نشرت الفنانة ريم البارودي صورا جديدة عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".


نشرت الإعلامية ريهام سعيد صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت الفنانة رانيا يوسف صورا جديدة لها من امام الاهرامات عبر خاصية الأستوري على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

الريال السعودى يسجل 4.07 جنيه.. ننشر أسعار العملات العربية بمستهل التعاملات

على جهاز التنفس.. أفعى كوبرا تعض مصابا بكورونا.. صور

غدا.. فتح باب التقدم لحجز 1011 وحدة سكنية في 5 مدن جديدة

أذكار قبل الفجر بساعة.. 15 دعاء و5 أعمال يحبها الله في هذا الوقت

هل أصيب بكورونا؟ بوتين يتعرض لنوبة سعال حادة على الهواء.. شاهد

بعد موضوع طريق الموت.. محمد موسى يشيد بموقع صدى البلد| شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماركة عالمية.. 997 دولارا تكلفة فستان سميرة سعيد في أحدث جلسة تصوير

مسلح يقتحم مولا تجاريا في أمريكا ويصيب عددًا من المتسوقين

تويوتا لاند كروزر toyota land cruiser 79 series تحصل على تعديلات ودروعا عسكرية في جنوب أفريقيا.. صور