مهندس معمارى يتبرع بـ 10 ملايين دولار لمتحف

تعتزم مؤسسة المهندس المعمارى "إميليو أمباش" التبرع بمبلغ يصل إلى 10 ملايين دولار لمتحف الفن الحديث فى نيويورك لإنشاء معهد للعمارة الخضراء، وقال القائمون على المتحف الحديث فى نيويورك إن الكيان الجديد سيحفز البحث حول اللعلاقة بين الهندسة المعمارية والطبيعة والعمل نحو "العدالة البيئية".





فقد كشف "متحف الفن الحديث" (MoMA) فى نيويورك عن تلاقيه تبرع بقيمة 10 ملايين دولار من قبل مؤسسة يقودها المهندس المعمارى والصناعى "إميليو أمباش"، وذلك لإنشاء معهد لإستكشاف العلاقة بين العمارة والبيئة، ويُعرف "أمباش"، الأرجنتيني المولد، الذي شغل منصب أمين التصميم في قسم الهندسة المعمارية والتصميم في "متحف الفن الحديث" (MoMA) فى نيويورك خلال الفترة من عام 1969 إلى 1976 .. وكوصى على المتحف فى الفترة من عام 2002 إلى 2006 .. سعى "أمباش" التحقيق في العلاقة بين ما هو من صنع الإنسان وما هو طبيعي .. وهو عضو في المجلس الدولي للمتحف منذ عام 1978.



