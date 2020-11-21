مهندس معمارى يتبرع بـ 10 ملايين دولار لمتحف

تعتزم مؤسسة المهندس المعمارى "إميليو أمباش" التبرع بمبلغ يصل إلى 10 ملايين دولار لمتحف الفن الحديث فى نيويورك لإنشاء معهد للعمارة الخضراء، وقال القائمون على المتحف الحديث فى نيويورك إن الكيان الجديد سيحفز البحث حول اللعلاقة بين الهندسة المعمارية والطبيعة والعمل نحو "العدالة البيئية".
فقد كشف "متحف الفن الحديث" (MoMA) فى نيويورك عن تلاقيه تبرع بقيمة 10 ملايين دولار من قبل مؤسسة يقودها المهندس المعمارى والصناعى "إميليو أمباش"، وذلك لإنشاء معهد لإستكشاف العلاقة بين العمارة والبيئة، ويُعرف "أمباش"، الأرجنتيني المولد، الذي شغل منصب أمين التصميم في قسم الهندسة المعمارية والتصميم في "متحف الفن الحديث" (MoMA) فى نيويورك خلال الفترة من عام 1969 إلى 1976 .. وكوصى على المتحف فى الفترة من عام 2002 إلى 2006 .. سعى "أمباش" التحقيق في العلاقة بين ما هو من صنع الإنسان وما هو طبيعي .. وهو عضو في المجلس الدولي للمتحف منذ عام 1978.
والمهندس المعماري إيميليو، هو مهندس معماري ومصمم صناعي حائز على جوائز، من عام 1969 إلى عام 1976 كان أمينًا للتصميم في متحف الفن الحديث في نيويورك، وولد أمباش في الأرجنتين (13 يونيو 1943 ، ريزيستنسيا ، تشاكو ) ، وهو أيضًا مواطن إسباني، درس في جامعة برينستون حيث أكمل برنامج البكالوريوس في عام واحد،وحصل في العام التالي على درجة الماجستير في الهندسة المعمارية من نفس المؤسسة.
شغل منصب أمين التصميم في متحف الفن الحديث في نيويورك (1969-1976) ، حيث أدار وأقام العديد من المعارض في الهندسة المعمارية والتصميم الصناعي ، من بينها إيطاليا: The New Local Landscape، في عام 1972 ؛ عمارة لويس باراجان، في عام 1974 ؛ و مشروع تاكسي ، في عام 1976.
ويذكر أن، كان أمباش رئيسًا لفترتين لمؤسسة الهندسة المعمارية (1981-1985)، وقام بالتدريس في كلية الهندسة المعمارية بجامعة برينستون، وكان أستاذًا زائرًا في أولم ، ألمانيا، ومن بين مشاريعه المعمارية متحف جراند رابيدز للفنون في ميشيجان، الحائز على جائزة العمارة التقدمية لعام 1976، ومنزل للزوجين في قرطبة، إسبانيا ، الحائز على جائزة 1980 من مركز سان أنطونيو النباتي في تكساس، وحائز على جائزة الهندسة المعمارية التقدمية لعام 1985 ، وجائزة الجمعية الوطنية للزجاج لعام 1988 للتميز في التصميم التجاري ، وجائزة كواترناريو لعام 1990.
كما فاز بالجائزة الأولى والميدالية الذهبية في مسابقة تصميم المخطط الرئيسي للمعرض العالمي لعام 1992 ، الذي أقيم في إشبيلية ، إسبانيا ، للاحتفال بالذكرى الخمسمئة لاكتشاف أمريكا.
فاز المقر الرئيسي المصمم لشركة Financial Guaranty Insurance Company في نيويورك بالجائزة الكبرى لجائزة 1987 الدولية للتصميم الداخلي للمملكة المتحدة ، وكذلك جائزة IDEA لعام 1986 من جمعية المصممين الصناعيين الأمريكية، فاز بالجائزة الأولى في مسابقة 1986 للمخطط الحضري لبرج إيشنهايمر في فرانكفورت ، ألمانيا. حصل البنك التابع له في لوزان بسويسرا على جائزة 1983 السنوية للتصميم الداخلي.