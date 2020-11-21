رئيس وزراء كندا يعلن إغلاق مدينة تورنتو اعتبارا من الاثنين المقبل

أعلن رئيس وزراء كندا، أونتاريو دوغ فورد اليوم، السبت، فرض الإغلاق في مدينة تورنتو الكندية وفي جزء كبير من ضاحيتها اعتبارا من يوم الاثنين المقبل بسبب تزايد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.









وقال فورد خلال مؤتمر صحفي - حسبما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية - "كنت واضحا بشأن هذا: الوضع خطير جدا ويتطلب اتخاذ إجراءات أكثر"، مؤكدا أن الإغلاق سيدخل حيز التنفيذ في تورنتو ومنطقة بيل "اعتبارا من يوم الاثنين المقبل".









وأضاف: "هذا الحجر الذي سيتم خلاله حظر جميع التجمعات الخاصة الداخلية، سيستمر لمدة 28 يومًا على الأقل، وسيخضع المخالفون لغرامات قدرها 750 دولارًا كنديًا (483 يورو)، وستقتصر التجمعات الخارجية على 10 أشخاص، وينطبق ذلك أيضًا على الجنازات وحفلات الزفاف وسائر الاحتفالات الدينية، كما سيتم إغلاق مراكز العلاجات التجميلية وصالونات تصفيف الشعر، وكذلك صالات التدريب الرياضي وقاعات البنغو والكازينوهات".









وتابع: "وستظل المدارس مفتوحة، لكن المطاعم والمتاجر غير الأساسية ستكون مفتوحة فقط لطلبات التوصيل أو الاستلام".









وكان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو حذر في وقت سابق الكنديين من أنهم بحاجة إلى مواجهة ارتفاع سريع في حالات الإصابة بفيروس كورونا.









وأظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 56 مليونا و563 ألفا و840 إصابة، الخميس.



