قرار سعودي بإعادة العمل القنصلي في سفارة المملكة لدى اليمن

أصدرت سلطات المملكة العربية السعودية توجيهات بإعادة العمل القنصلي في سفارة المملكة لدى اليمن والتي توقفت بسبب جائحة كورونا.





وقال سفير السعودية باليمن، محمد آل جابر، إنه صدرت توجيهات باستئناف العمل بالسفارة لدى اليمن في السعودية وإعادة العمل القنصلي في سفارة المملكة لدى اليمن والتي توقفت بسبب جائحة كورونا.





وأوضح أن هذا القرار يأتي كإحدى مبادرات السعودية لدعم ومساندة اليمنيين من كل المحافظات بدون تمييز ومنحهم فرص العمل وزيارة المملكة.





وذكر السفير السعودي أن عدد تأشيرات العمل التي أصدرتها سفارة المملكة في اليمن منذ منتصف عام 2018 وحتى توقف العمل بسبب جائحة كورونا بلغ أكثر من 135 ألف تأشيرة عمل، موضحًا أن ذلك يساعد اليمنيين بالاعتناء بأسرهم في اليمن وتحويل العملة الصعبة لدعم الاقتصاد.





يذكر أن "البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن" يستمر في تنسيق التعاون بين الجهات السعودية واليمنية لدعم شتى المجالات الحيوية والأساسية والخدمية في اليمن. كما يستمر بتقديم المبادرات والبرامج التنموية وحوكمتها وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.





وتشمل مشاريع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن الداعمة لقطاع النقل مشروع إعادة تأهيل المطارات والموانئ، ومنها مطارات الغيضة وعدن وسقطرى وموانئ عدن وسقطرى ونشطون والمكلا.





وأطلقت المملكة العربية السعودية حزمة مبادرات لدعم شتى المجالات الحيوية والأساسية والخدمية في اليمن. كما تستمر بتقديم المبادرات والبرامج التنموية وحوكمتها وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.

والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يسخّر إمكانياته لبناء الإنسان وإعمار المكان، الذي يعمل على بناء الصروح التعليمية كالمدارس النموذجية والمباني الجامعية، والمحطات والمرافق الصحية والكهربائية، والموارد المائية، وغيرها من المشاريع التنموية والتي يسعى البرنامج من خلالها إلى تحسين البنية التحتية، بما له أثر مباشر وإيجابي على حياة الأشقاء في اليمن.



وأعلن التحالف العربي في اليمن، مساء الجمعة، تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها جماعة الحوثي باتجاه السعودية.