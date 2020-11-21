تقدم لى شخص مقصر فى الصلاة هل أقبل به زوجا.. فيديو

ورد سؤال للدكتور عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ، من سائلة يقول" تقدم لى شخص مٌقصر فى الصلاة هل أقبل به زوجًا".





أجاب أمين الفتوى خلال فيديو له عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء أن الشخص المقصر في صلاته لايرفض، ولكن نحاول معه ونشجعه على الصلاة خاصة لو كان صاحب خلق، ولو تم رفض كل شخص مقصر في الصلاة ، الكثير من البنات لن تتزوج .





وتابع: سيكون محافظا على الصلاة ومتمسكا بها من خلال تشجيع أهل بيته له على ذلك.









زوجي يهدنني بالطلاق كثيرا ويدعي أنني أحوال تسميمه .. سؤال ورد للشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.





قال شلبي خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أن التهم التي تقال هباء منثورا لاصحة لها إلا بدليل ولايلقى لها بال إذا كانت عبارات مرسلة.





وأضاف: لاتشغل بالك بمال ، لكن لحل مشكلة التهديد بالطلاق الدعاء ثم الجلوس معه والحديث معه، أو طلب أهل الخير للتدخل لحل المشكلة أو الحضور لدار الإفتاء المصرية.





"ما حكم الطلاق المعلق على شرط ؟" سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، عبر فيديو مُسجّل على قناتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «يوتيوب».





وردَّ الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بالدار، قائلًا: "الطلاق المعلق على شرط لا يقع إلا بالنية، فإذا حدث الشيء المُعلّق عليه؛ وقع الطلاق بشكل عام".





ونبّه أمين الفتوى أنه لا يتم الفصل في مسائل الطلاق إلا بعد معرفة التفاصيل من خلال الحضور إلى مقر دار الإفتاء المصرية أو الاتصال بها على الرقم 107.





في سياق متصل، أوضح الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الطلاق يكون حرام لو فيه ظلم للمرأة، يعني لم تفعل شيء تستحق به ما حدث لها، وإنما كان القرار من الزوج تسلطًا من غير سبب.





وأضاف «عاشور» أن الطلاق في الأصل ليس حرامًا، لكنه مشروع مع الكُره، وفي حالة وقوع ظلم على المرأة قد يكون حراما، ويقع إذا كان بقصد وتعمد، كما أنه قد تعتريه الأحكام الشرعية الخمسة.





جاء ذلك خلال إجابته عن سؤال: « هل الطلاق حرام؟» عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء، عللى صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك».





حكم الزوج الذي يكثر من حلف عليا الطلاق وهل يقع؟





"ما حكم الزوج الذي يكثر من قول "عليا الطلاق" وهل يقع طلاقا؟"، سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.





وبين « وسام» في خدمة البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، إن ما عليه الفتوى هو اعتبار أن كلمة عليا الطلاق تعد يمينا وليست لفظ طلاق، فتعتبر كمن يحلف بالله، ولا يسأل الزوج فيها عن نيته فهي ليست طلاقا.





وناشد أمين الفتوى الأزواج بعدم الإستهانة بأمر الطلاق ويجعل بيته على مهب الريح بكثرة حلفانه للطلاق مؤكدا أن هذا لا يجوز، فإن كان لابد من اضطراره للحلف فعليه أن يحلف بالله وليس بالطلاق.





وأشار إلى أن هذا الزوج لو فعل ما حلف عليه فلا كفارة عليه اما إذا لم ينفذ اليمين فعليه كفارة إطعام عشرة مساكين.