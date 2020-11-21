استشارى طب نفسى: التحرش سلوك عدوانى لإشباع غرائز غير مبررة

قال الدكتور كريم درويش، استشارى الطب النفسى، إن ظاهرة التحرش لها أبعاد نفسية تعود لسلوك عدوانى أو تنشئة اجتماعية نتيجة خلل فى التربية.





وأوضح "درويش"، خلال استضافته ببرنامج صباح الخير يا مصر والمذاع عبر فضائية مصر الأولى، أن المجتمع يمتلك قوانين مغلظة ورادعة تحد من أسباب التحرش ولكن حتى الآن لم تختفى الظاهرة نظرا لتعقيدها.





ولفت إلى أن التحرش هو اعتداء على حق الفتاة واختراق حدودها الجسدية وعدوان غليظ ويعتبره المتحرش عدوان مستحق على الآخر بهدف إشباع غرائزه غير المبررة.





وأشار إلى أن الأخلاق والقيم يتم اكتسابها منذ الصغر عند سن الخامسة للأطفال، مؤكدا أن التنشئة الاجتماعية ركيزة أساسية تزرعها الأسرة عند الطفل لحثه على كل المبادئ الأخلاقية.





يذكر أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب الرياضة، قد أعلن مؤخرا عن السياسة الداخلية للوزارة؛ لمناهضة التحرش داخل ديوان الوزارة والمنشآت التابعة لها بحضور الدكتور أندرياس كوك المدير الإقليمي للوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ التي تتعاون مع الوزارة في مناهضة ظاهرة التحرش ضمن مشروع "شباب ضد التحرش".





وتأتي سياسة وزارة الشباب والرياضة لمناهضة التحرش تزامنًا مع قرب الانتهاء من وضع صناديق شكاوى التحرش داخل مراكز الشباب والمنشآت الشبابية التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية؛ بغرض توفير بيئة عمل خالية من كافة أشكال التحرش، وتوفير مساحات آمنة للشباب؛ لمناهضة كل أشكال العنف والتمييز.





وترتكز محاور السياسة على اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية والإبلاغ، وبناء قدرات المسئولين داخل الوزارة والهيئات التابعة، وتطوير آليات البلاغات، وبناء قدرات مؤسسية، وبرامج الاستماع الفعال والدعم النفسي، وتعتمد على آلية ملموسة للشكاوى متمثلة في لجان متخصصة للتحقق من الشكاوى، ودعم المتعرضين والمتعرضات للتحرش على مستوى جميع المحافظات.





وتم تنفيذ برنامج مكثف لبناء قدرات موظفي الوزارة بواسطة التدريب على المهارات اللازمة لضمان فعالية واستدامة آلية الشكاوى.





كما وافق وزير الشباب والرياضة على استكمال أنشطة المشروع المصري الألماني "شباب ضد التحرش"، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ والذي يستمر حتى مارس المقبل، داخل مراكز الشباب الأكثر جذبًا في مختلف محافظات الجمهورية، بعد توقف المشروع الفترة الماضية نتيجة جائحة كورونا، ويستهدف مشاركة 40 ألف شاب وفتاة.





وقد ثمن الدكتور أشرف صبحي، التعاون المثمر مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في تنفيذ مجموعة من المشروعات المتنوعة ومنها مبادرة "شباب ضد التحرش" كبرنامج تربوي يستهدف توعية الفتيات والشباب، وتعزيز قدراتهم الفردية، ونشر الوعي العام فيما يخص العواقب والآثار السلبية للتحرش، ورفع وعي الشباب وتحفيزهم بأهمية القيم الأخلاقية، مشيرًا إلى جدوي الحوار المجتمعى حول هذا الموضوع؛ للمساهمة في تهيئة بيئة عامة أكثر أمانًا للمرأة.