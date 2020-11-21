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رياضة

الدوري الإنجليزي.. أستون فيلا يسعى لمواصلة صحوته أمام برايتون

السبت 21/نوفمبر/2020 - 11:05 ص
تريزيجيه والمحمدي
تريزيجيه والمحمدي
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محمد السعيد
يستضيف فريق أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه الدوليين المصريين محمود حسن تريزيجيه، وأحمد المحمدي، نظيره برايتون، اليوم، السبت، في تمام الخامسة مساء، على ملعب فيلا بارك، ضمن منافسات الجولة التاسعة، من مسابقة الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

ويسعى فريق أستون فيلا بقيادة محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدي، لمواصلة صحوته في الدوري الإنجليزي، بتحقيق الفوز في لقاء الليلة، للحفاظ على حظوظه في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي.

كان فريق أستون فيلا حقق فوزا عريضا على أرسنال بنتيجة 3 - 0 في الجولة الماضية من مسابقة الدوري الإنجليزي، سجلهما ساكا "بالخطأ في مرماه" وأولي واتكينز "هدفين".

وأرسل نادي أستون فيلا طائرة خاصة إلى توجو، الثلاثاء الماضي، لنقل محمود تريزيجيه إلى إنجلترا مباشرة، بعد مشاركة اللاعب مع منتخب مصر في تصفيات  كأس الأمم الأفريقية.

وأظهرت نتيجة التحليل الخاص بفيروس كورونا والتي أجراها محمود حسن تريزيجيه نجم منتخب مصر وأستون فيلا عن سلبية المسحة التي خضع لها اللاعب فور وصوله لإنجلترا.

في المقابل يطمح فريق برايتون في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الفيلانز في لقاء الليلة، للابتعاد خطوة عن مراكز الهبوط.

وفشل برايتون في تحقيق الفوز في آخر 6 مباريات في مسابقة الدوري الإنجليزي، حيث تلقى 3 هزائم، وتعادل في 3 مباريات.

ويحتل أستون فيلا المركز السادس في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة، بينما يتواجد برايتون في المركز الـ 16 بـ 6 نقاط.

ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها، من مسابقة الدوري الإنجليزي نيوكاسل يونايتد مع تشيلسي، توتنهام هوتسبير مع مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد مع وست بروميتش ألبيون.

يذكر أن مباريات الدوري الإنجليزي تقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد  "كوفيد 19" في المدرجات.

كانت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أكدت أنه يمكن لجماهير كرة القدم في بريطانيا العودة إلى الملاعب لمشاهدة الدوري الإنجليزي الممتاز في ديسمبر بموجب خطط وضعتها حكومة بوريس جونسون.

وأكدت  مصادر قريبة من المفاوضات للصحيفة البريطانية، إن المسؤولين في وزارة الثقافة والإعلام والرياضة قد قدموا مقترحات إلى مكتب مجلس الوزراء للمشاهدين لحضور المباريات في المناطق التي تكون فيها معدلات الإصابة بفيروس كورونا منخفضة، بمجرد رفع الإغلاق الوطني الثاني.

وبموجب اقتراح الوزراة الجديد، سيتم السماح للجمهور في الدرجة الأولى والثانية  بدخول الملاعب، وفقًا لشروط معينة، ومع ذلك، من غير الواضح ما سيكون عليه الوضع بالنسبة للدرجات الأخرى حيث ينظر الوزراء في نظام جديد من أربع مستويات مع مجموعة مختلفة من القواعد عندما ينتهي الإغلاق على مستوى البلاد في 2 ديسمبر.
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