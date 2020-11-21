حظه من السما.. شاب إندونيسى يعثر على نيزك بـ 1.4 مليون جنيه استرلينى

قال الدكتور محمد ثروت، أستاذ بقسم الجيولوجيا بكلية العلوم جامعة طنطا، إن النيازك لها قيمة اقتصادية كبرى رغم خطورتها عند سقوطها على الأرض.











وأوضح " ثروت"، خلال تقرير خاص أذاعه برنامج "صباح الخير يا مصر"، أن النيزك الذى سقط على الإندونيسى وتم الإعلان عن هذا الأمر كان من أفضل وأغلى أنواع النيازك من فصيلة "الزبرجد".





ولفتت إلى أن الزبرجد من أفضل أنواع النيازك والأحجار الكريمة ويباع بالجرام، وله بورصة ثابتة فى لندن ونيويورك.











يذكر أن شابا إندونيسيا قد عثر على نيزك قدرت ثمنه بـ 1.4 مليون جنيه استرلينى.









ويعد النيزك جسما صلبا يتكون من الصخر الذي تشكّل في أحد الأجرام السماوية التابعة للنظام الشمسيّ، وتُعتبر الكوكيبات المصدر الرئيسي لهذه الصخور، حيث تأتي نسبة 98% من صخور النيازك من تلك الكويكبات فيما يُشكل قمر الأرض وكوكب المريخ مصدرًا متساويًا للنسبة المُتبقية من مصدر هذه الصخور؛ حيث يُشكل كل مُنهما نسبة 0.1% من النيازك التي تصل إلى سطح الأرض.









يذكر أن لوكسمبورج من أصغر الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الدولة الثانية بعد الولايات المتحدة الأمريكية التي تغزو الفضاء بحثا عن الذهب والمعادن الأخرى الموجودة على النجوم الصغيرة أو النيازك،وذلك في إطار البرنامج التكنولوجي الجديد / بروسكبتو ماكس / والذي سيستخدم في رحلات فضائية خلال الخمس سنوات القادمة.









وسيستخدم في هذه الرحلات الفضائية / ميكرو – قمر صناعي / يزن 10 كيلوجرامات أطلق عليه اسم / ديب – سباس – كوميت – 1 / الذي يقوم برسم خريطة للنجو الصغيرة التي تدور حول الأرض لمعرفة حجم المعادن والثلوج وهو مزود بكاميرتين بصريتين وسيتم دفعه بواسطة مواتير تعمل بالمياه.









والمعلومات التي سيتم جمعها عن طريق هذا المركب الفضائي /صنع في لوكسمبورج/ ستكمل المعلومات الأساسية التي جمعتها الشركة الأمريكية منذ 2013.









وأكد وزير الاقتصاد في لوكسمبورج اتيان – شيندر أن هذا التعاون الفضائي يثبت إرادة الحكومة القوية في استغلال واستخدام المصادر الفضائية ويشكل جزءا من سياسة التنوع المستمر في الاقتصاد الوطني.



