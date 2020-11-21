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تعليم

تثقيف صحي.. توعيه دينية في تدريب لجامعة قناة السويس بدار الرحمة للأيتام

السبت 21/نوفمبر/2020 - 12:43 م
الدكتور أحمد زكي
الدكتور أحمد زكي
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انجي هيبة
نظمت جامعة قناة السويس برنامجا تدريبيا موسع عن الإدمان والتدخين وأضرارهما بدار الرحمة بنين للأيتام بالإسماعيلية.

أكد الدكتور أحمد زكي رئيس الجامعة  أهمية المشاركة المجتمعية، والشراكة مع مؤسسات المجتمع المختلفة من أجل تناول وحل مشكلات وقضايا المجتمع.

 قام بالتدريب الدكتور عبد المعبود محمد عبد الرسول أستاذ علم الاجتماع ورئيس قسم الدراسات السكانية بكلية الآداب، والدكتورة سمية السيد أبو عبده أستاذ التمريض النفسي بكلية التمريض. 

و تناولت الدكتورة سميه السيد عبده  التدخين وتأثيره السلبي على الجسم،  واوضحت إن  التدخين هو أكبر المخاطر التي تهدد الإنسان في العصر الحديث، وإنه مدخل من مداخل الإدمان مشبهة التدخين بالقاتل البطئ أو القاتل السري،  حيث يعتبر السبب الأول للوفيات في العالم. 

وتحدثت عن الأمراض الناتجة عن التدخين، وتناولت  الإدمان وأنواعه ومخاطره وتأثيره على الصحة العقلية والجسمانية. 

 كما بدأ الدكتور عبد المعبود محمد عبدالرسول حديثه لأبناء الدار بالآية الكريمة "ولا تلقوا بأيديكم إلى  التهلكة" ،وقال إن الجسم  أمانة وهبنا إياها الخالق عز وجل يجب الحفاظ عليها وعلى صحتنا؛  سواء الصحة العقلية أو الجسمانية، وأكمل إن التدخين والإدمان هما  اهدار للمال والصحة للفرد والأسرة والمجتمع. 

 وتطرق إلى  الفتوى الشرعية بتحريم التدخين والإدمان موضحا بالدليل من القرآن الكريم والأحاديث الشريفة.

كما نصح لأبناء دار الرحمة بالاهتمام بالرياضة والقراءة والبعد عن قرناء السوء، و الاهتمام بالغذاء الصحي وعدم الانصياع وراء الإعلام المرئي غير الهادف من الأفلام والمسلسلات.

 وحذر من مواقع التواصل الاجتماعي السلبية التي تؤثر على السلوك،  وضرورة تجاهلها والاهتمام بالإيجابيات واتباع القدوة الحسنة. 
أشرف على تنفيذ البرنامج التدريبي المحاسب عمرو كشك مدير عام مشروعات البيئة، وهويدا كامل مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع، ومحمد مصطفى رئيس قسم المتابعة، وأقيم بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية.

وتواصل جامعة قناة السويس ندواتها التثقيفية، في اطار حرص الجامعة علي اداء واجبها التثقيفي علي الوجه الاكمل.

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