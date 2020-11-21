فرج عامر: إنجازات مصر أصابت إعلام الجماعة الإرهابية بالهوس والجنون

قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن توالي الإنجازات والمشروعات القومية الكبرى التى تواصل مصر تحقيقها بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى جميع أنحاء البلاد؛ أصابت إعلام جماعة الإخوان الإرهابية وفضائيات الدم والإرهاب والعار التى تبث سمومها من قطر وتركيا ضد الدولة بالهوس والجنون.
وأضاف "عامر"، فى بيان أصدره اليوم، أن أكبر دليل على إصابة إعلام الإرهابية وفضائيات قطر وتركيا بالهوس والجنون هو استمرار هذا الإعلام الكاذب فى سياسات التضليل وقلب الحقائق وتشويه كل إنجازات ونجاحات الدولة المصرية، لافتا إلى أن هذا الإعلام يتخذ جميع وسائل التشويه خاصة نشر الأخبار الكاذبة وبث فيديوهات لا تمت للواقع والحقيقة بأى صلة من قريب أو بعيد إضافةً إلى استضافة أشخاص معروف عنهم القيام بأعمال إرهابية وتحريضية ضد الدولة المصرية.
وتابع المهندس محمد فرج عامر، أن قنوات "الإرهابية" لا تستضيف إلا كل من يدعمون الأعمال الإرهابية والتكفيرية وفقًا لأجنداتها الخبيثة وتقوم بتمويلهم بحفنة من الدولارات ليقوموا بتوجيه سهامهم ضد الدولة المصرية بعد أن فروا من مصر عقب ثورة 30 يونيو الخالدة عام 2013 التى استعاد فيها الشعب المصرى العظيم دولته من براثن دولة المرشد.
ووجه المهندس محمد فرج عامر التحية للشعب المصرى العظيم الذى أصبح على وعى وإدراك كاملين بكذب ادعاءات وأكاذيب إعلام جماعة الإخوان الإرهابية ولم يعد يعطي أى اهتمام لإعلام هؤلاء الخونة والإرهابيين، مؤكدا أن موعد محاسبة ومحاكمة هؤلاء الخونة اقترب بعد تضييق الخناق عليهم داخل قطر وتركيا بعد فشلهم فى تنفيذ مخططاتهم الشيطانية لإحداث الفوضى داخل مصر.
يذكر أن الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة للبرلمان 1 نوفمبر الجاري، على أن تعقد الجلسة المقبلة يوم الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر 2020.
وأخذ عبدالعال، رأي النواب قبل قرار رفع الجلسة، مؤكدًا ضرورة الالتزام بموعد إعلان نتائج الانتخابات رسميًا، ممازحًا النواب الناجحين: "لازم تاخدوا فرصة علشان تحتفلوا".
وشهدت الجلسة الأخيرة، الموافقة على فرض حالة الطوارئ، ونقل أموال وممتلكات مجلس الشورى الملغي لمجلس الشيوخ.
كما شهدت الجلسة الموافقة على عددٍ من الاتفاقيات الدولية والقوانين، في مقدمتها قانون تحسين الأحوال المالية للمعلمين، فضلًا عن رفض الحصانة عن النائب خالد بشر.
ووافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الأحد، على ستة قرارات صادرة عن رئيس الجمهورية بشأن الاتفاقيات الدولية.
وشملت القرارات، قرار رئيس الجمهورية رقم 483 لسنة 2020 بشأن عقد تمويل تسهيل التصحيح الهيكلي “السادس” بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربى، بمبلغ 153 مليونا و475 ألف دينار عربى حسابى، بما يعادل نحو 630 مليون دولار، والموقع في القاهرة بتاريخ 19 يوليو 2020.
كما تضمنت القرارات، قرار رئيس الجمهورية رقم 583 لسنة 2020 بشأن اتفاق تمويل بين جمهورية مصر العربية، وبنك التنمية الإفريقي، حول برنامج دعم الكهرباء والنمو الأخضر، بمبلغ 225 مليون يورو، والموقع في 8 يوليو 2020.
ووافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 477 لسنة 2020 بشأن التعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول (أرضي).