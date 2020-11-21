فرج عامر: إنجازات مصر أصابت إعلام الجماعة الإرهابية بالهوس والجنون

قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن توالي الإنجازات والمشروعات القومية الكبرى التى تواصل مصر تحقيقها بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى جميع أنحاء البلاد؛ أصابت إعلام جماعة الإخوان الإرهابية وفضائيات الدم والإرهاب والعار التى تبث سمومها من قطر وتركيا ضد الدولة بالهوس والجنون.





وأضاف "عامر"، فى بيان أصدره اليوم، أن أكبر دليل على إصابة إعلام الإرهابية وفضائيات قطر وتركيا بالهوس والجنون هو استمرار هذا الإعلام الكاذب فى سياسات التضليل وقلب الحقائق وتشويه كل إنجازات ونجاحات الدولة المصرية، لافتا إلى أن هذا الإعلام يتخذ جميع وسائل التشويه خاصة نشر الأخبار الكاذبة وبث فيديوهات لا تمت للواقع والحقيقة بأى صلة من قريب أو بعيد إضافةً إلى استضافة أشخاص معروف عنهم القيام بأعمال إرهابية وتحريضية ضد الدولة المصرية.





وتابع المهندس محمد فرج عامر، أن قنوات "الإرهابية" لا تستضيف إلا كل من يدعمون الأعمال الإرهابية والتكفيرية وفقًا لأجنداتها الخبيثة وتقوم بتمويلهم بحفنة من الدولارات ليقوموا بتوجيه سهامهم ضد الدولة المصرية بعد أن فروا من مصر عقب ثورة 30 يونيو الخالدة عام 2013 التى استعاد فيها الشعب المصرى العظيم دولته من براثن دولة المرشد.





ووجه المهندس محمد فرج عامر التحية للشعب المصرى العظيم الذى أصبح على وعى وإدراك كاملين بكذب ادعاءات وأكاذيب إعلام جماعة الإخوان الإرهابية ولم يعد يعطي أى اهتمام لإعلام هؤلاء الخونة والإرهابيين، مؤكدا أن موعد محاسبة ومحاكمة هؤلاء الخونة اقترب بعد تضييق الخناق عليهم داخل قطر وتركيا بعد فشلهم فى تنفيذ مخططاتهم الشيطانية لإحداث الفوضى داخل مصر.



