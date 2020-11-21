ياسمين فؤاد: نهدف إلى إحداث التكامل بين حماية الإنسان والبيئة لتحقيق التنمية المستدامة





أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد 19) داخل مقر الوزارة و جهازيها التنفيذيين والفروع الإقليمية والمحميات الطبيعية المنتشرة على مستوى الجمهورية ، وذلك فى إطار توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء باتخاذ كافة التدابير والإجراءات لمواجهة انتشار الفيروس ضمن خطة الحكومة خلال الفترة المقبلة.





وأوضحت فؤاد أن خطة وزارة البيئة تهدف إلى إحداث التكامل بين حماية الإنسان سواء العاملين بالوزارة أوالمترددين عليها والبيئة مع الحفاظ على استمرار العمل لصالح المواطن لتحقيق التنمية المستدامة من خلال اتخاذ كافة التدابير اللازمة.





وشددت وزيرة البيئة على الالتزام باتباع كافة إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد (COVID-19 ) ومن اهمها الالتزام بوضع الكمامات خلال ساعات العمل ، وقياس درجة الحرارة للعاملين قبل الدخول إليها إلكترونيا للكشف المبكر عن الفيروس ، بالإضافة إلى توفير مطهرات الأيدى بكل أماكن الوزارة وكذلك للمترددين على الأبنية التابعة لها وقد تم تشكيل لجنة للمتابعة اليومية للإجراءات التى تم اتخاذها والالتزام بها ، بالإضافة إلى استمرار العمل بالوزارة ولكن مع تخفيض عدد العاملين للحفاظ على التباعد مع استمرار العمل من خلال استخدام التكنولوجيات الحديثة والعمل عن بعد.





وأكدت فؤاد على ضرورة التكاتف بين أبناء الدولة حكومة وشعبًا للعبور بأمان من هذه المحنة الطارئة التي يواجهها العالم أجمع، من خلال التزام الجميع بالدور المنوط له وهو ما يتسق مع العمل البيئى الذى يحث على التشارك والتوافق والحفاظ على حقوق الغير و حماية الإنسان والحفاظ على الموارد الطبيعية .





جديرا بالذكر أن وزارة البيئة كانت قد نفذت خلال الفترة الماضية محطة المعالجة المركزية للنفايات الطبية باستخدام تكنولوجيا الفرم والتعقيم بمستشفى صدر بسيون بمحافظة الغربية ، كمشروع استرشادي لأفضل الممارسات البيئية وأحدث التكنولوجيات المتاحة للتخلص من النفايات الطبية وبتكلفة حوالي 20 مليون جنية مصري، كما تم إطلاق الموقع الالكترونى لإدارة مخلفات الرعاية الصحية بالتعاون مع وزارة الاتصالات، بهدف متابعة كميات المخلفات المتولدة بكل منشأة صحية وتوقيتات نقلها لمحطات المعالجة، والكميات التي تمّت معالجتها وتعيين مسؤول عن النفايات الطبية بكل منشاة صحية وتدريبهم على التسجيل وإدخال البيانات على الموقع الإلكتروني الخاص بتلك النفايات وذلك بالتنسيق مع وزارتى الصحة والسكان والتعليم العالى والبحث العلمى.



